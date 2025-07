Sony demanda a Tencent porque su juego Light of Motiram es demasiado parecido a Horizon Zero Dawn

A finales de 2024 les presentamos Light of Motiram, un juego de Tencent tan, pero tan parecido visual y temáticamente a Horizon Zero Dawn que inmediato nos preguntamos si no podría ser víctima de una demanda por parte de Sony. La respuesta se demoró unos meses, pero ya llegó y es un rotundo ‘Sí’.

Gracias a un reportaje de Gamespot nos enteramos que el pasado viernes 25 de julio, Sony impuso una demanda contra Tencent por violación de marca registrada y derechos de autor debido a las notables similitudes del juego chino con las aventuras protagonizadas por Aloy.

Si les parece exagerado, vean ustedes mismos el tráiler.

Cuando lo vimos inicialmente, de inmediato pensamos que se trataba de una especie de ‘spin-off’ de Horizon Zero Dawn y Forbidden West. La estética de su arte principal, los diseños de las máquinas y la estética tribal de los personajes podrían hacer pensar a una persona no informada que se trata de la misma franquicia. Incluso la chica de portada es pelirroja carga un arco decorado con plumas como si fuera Aloy.

Pero hay un detalle aún más interesante en la demanda de Sony. Allí, la empresa de PlayStation alega que Tencent había solicitado anteriormente licenciar la propiedad intelectual de Horizon para hacer sus propias obras y productos basados en la franquicia, a lo que Sony se habría negado.

Memes como este abundaron en redes sociales tras el anuncio del juego de Tencent

También nos enteramos que la demanda termina con una exigencia bastante dura. Tras alegar que el anuncio de Light of Motiram —cuya página sigue activa en Steam— «causó y está causando daño irreparable a Sony Interactive Entertainment», SIE está exigiendo reparaciones de «hasta 150.000 dólares (alrededor de 600 millones de pesos colombianos) por separado por cada obra de la franquicia Horizon que haya sido infringida y la entrega de todos los productos y materiales publicitarios para ser destruidos por Sony».

Tencent y sus subsidiaria Polaris Quest no se han pronunciado al respecto, pero las acusaciones son tan graves que es altamente probable que traten de llegar a un acuerdo con SIE por fuera de la corte para que retire la demanda. Si volvemos a ver Light of Motiram, va a lucir muy diferente.

