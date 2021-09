Sony arregló el grave error de la batería CMOS en PS4

En marzo de 2021, Does it play? — un grupo dedicado a la preservación de videojuegos— alertó sobre un grave error en la forma en que PlayStation 4 (PS4) usa su batería CMOS. Resulta que si esta batería falla o se agota y la consola no tiene acceso a los servidores remotos con los que sincroniza su hora, el usuario perdería acceso a los juegos digitales y DLC descargables que ha adquirido.

Pueden leer más sobre este preocupante caso en este documento (en inglés). Por si fuera poco, esto también afectaba la forma en que la consola validaba el desbloqueo de Trofeos.

Es verdad que el futuro en que las baterías se hayan agotados y los servidores sean apagados sea algo lejano, pero es inevitable. Afortunadamente, este problema ha sido evitado.

Varios reportes confirman que la actualización de firmware v9.0 de PS4 ha solucionado este problema con la batería CMOS. Aunque esta todavía se puede agotar y la consola pedirá información sobre la hora. Ya no requerirá contactar un servidor remoto para validarla y permitir acceso al contenido digital.

Lo curioso de este caso es que la solución no esta listada en la notas oficiales sobre el parche v9.0 de PS4. ¿Por qué será que Sony quiere ocultar información sobre este problema?

En todo caso, nos alegra que esta catástrofe haya sido evitada.

Fuente: Eurogamer