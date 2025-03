Sony Interactive Entertainment y People Can Fly se encuentran trabajando en un nuevo juego 

People Can Fly, los actuales codesarrolladores del próximo juego de la franquicia Gears of War, ha llegado a un acuerdo con Sony Interactive Entertainment para producir un nuevo juego basado en una propiedad intelectual de PlayStation.

Los creadores de Gears of War trabajarán en un juego basado en una franquicia de PlayStation

Según el acuerdo, People Can Fly cooperará en la producción según un modelo de trabajo por encargo. Esto significa que People Can Fly trabajará como desarrollador en nombre de Sony Interactive Entertainment, el editor, y a cambio recibirá una remuneración acordada de la compañía madre de PlayStation. El trabajo de People Can Fly en este prototipo se dividirá en fases. Según People Can Fly, el alcance y las disposiciones del acuerdo no difieren sustancialmente de las disposiciones de los acuerdos de producción que normalmente se suscriben para este tipo de proyectos.

Por el momento, no se han dado a conocer más detalles. Sin embargo, el lenguaje del anuncio es similar al que People Can Fly dio en el año 2023 sobre un acuerdo con Microsoft en relación con la producción de «Project Maverick», que recientemente se confirmó que hacía referencia a su posición como socio de codesarrollo en Gears of War: E-Day. Teniendo esto en cuenta, actualmente no está claro si People Can Fly es el desarrollador principal de este proyecto de Sony Interactive Entertainment, o un socio de desarrollo conjunto.

Teniendo en cuenta que People Can Fly se encuentra trabajando actualmente en Gears of War: E-Day y algunos de sus trabajos anteriores como Outriders ¿Cuál creen que sea el tipo de juego que se encuentre desarrollando junto a Sony el estudio polaco?

Fuente: People Can Fly