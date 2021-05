Sony enfrenta demanda de monopolio por venta de juegos digitales

Un grupo de jugadores ha unido esfuerzos para implantar una demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment. Denunciando que la compañía dueña de la marca PlayStation opera un monopolio en el que limita a los jugadores a la hora de comprar copias digitales de sus juegos, en otras plataformas que no sean la tienda oficial o PS Store.

De acuerdo con Bloomberg, los demandantes exponen que el «monopolio de Sony» en la venta de juegos digitales les permite poner precios significativamente más altos que sus contrapartes físicas en el mercado. Bajo esta directiva, algunos usuarios de PlayStation estarían pagando hasta 175% más en un código, de lo que pagarían por el mismo juego en disco.

La razón por la que según la demanda toda la culpa recae en Sony, es porque la misma compañía ha hecho esfuerzos por bloquear las ventas digitales de terceros desde el 2019. Esta decisión previene que Amazon o Best Buy puedan vender códigos directamente de los juegos para PlayStation. Como sí se puede hacer con Nintendo, por ejemplo.

La única opción de los distribuidores es vender tarjetas prepago que solo pueden ser redimidas dentro de la PlayStation Store. Pero el precio de dichas tarjetas es estático y no cambia a la par con el precio de los juegos. En otras palabras, las tarjetas se devalúan y el cambio de moneda resulta más costoso.

De una manera similar más no relacionada al caso de Epic vs Apple, esta demanda apela a una compañía acusada de mercadeo anti-consumidor, en el que usualmente es el público el que pierde ante sus decisiones comerciales. Sin importar quién gane en el caso de Epic vs Apple y a la espera del caso de PlayStation, habrán serías ramificaciones para la industria.

Vía: Gamasutra