Sony no sacará más juegos de PlayStation en PC, cancelan la versión de Ghost of Yotei

Con los juegos de series como Horizon, The Last of Us y God of War en Steam y Epic Games Store, ya dábamos por seguro que todos los títulos publicados por PlayStation de ahora en adelante siempre llegarían a PC aunque pasaran unos meses desde su lanzamiento original. Pero aunque millones de jugadores estaban felices por esto, parece que a la compañía japonesa dejó de gustarle la idea. Sony abandonará su estrategia de lanzamiento de juegos de PlayStation en PC y que canceló la versión para computadoras que estaban haciendo de Ghost of Yotei.

Aunque esto no ha sido anunciado de forma oficial, el periodista Jason Schreier lo reportó en Bloomberg. Según él, fuentes dentro de la compañía confirmaron este cambio de estrategia de Sony, pero advierten que es posible que los planes se alteren de nuevo a «la impredecible naturaleza de la industria de los videojuegos». No hay una razón oficial detrás de esta decisión, pero se cree que es debido a que algunos de los títulos publicados por PlayStation en PC no vendieron tan bien como la empresa esperaba. También es conocido que algunas personas dentro de PlayStation se han opuesto a la venta de sus juegos en computadores desde el comienzo, asegurando que esto debilita la marca y afecta negativamente las ventas de consolas.

Otra posible razón que dan algunos comentaristas es que la próxima «consola» de Xbox parece ser un PC que también podría ejecutar juegos desde plataformas como Steam. Muchos en Sony se oponen a que un ‘hardware’ con la marca rival pueda tener sus lanzamiento. Esto, por supuesto, son solo conjeturas.

¿Qué juegos futuros de PlayStation sí llegarán a PC?

A pesar de la cancelación de la versión para PC de Ghost of Yotei, algunos de los próximos lanzamientos de PlayStation ya fueron anunciados para esa plataforma y sí podremos jugarlos en Steam o Epic Games Store. Entre estos se encuentran el juego de peleas Marvel Tokon, Kena: Scars of Kosmora y Death Stranding 2: On The Beach, que llegará a esa plataforma el 19 de marzo.

Aparte de estos tres, la lista completa de juegos publicados por PlayStation que llegaron a PC tiene a: Helldivers, Helldivers 2, Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Days Gone, God of War, Marvel’s Spider-Man Remastered, Uncharted Legacy of Thieves Collection, Sackboy: A Big Adventure, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Returnal, The Last of Us Part I, The Last of Us Part II Remastered, Marvel’s Spider-Man 2, Ratcher and Clack: Rift Apart, Horizon Forbiden West: Complete Edition, Ghost of Tsushima Director’s Cut, God of War Ragnarok, Until Dawn, Horizon Zero Dawn Remastered, LEGO Horizon Adventures, Stellar Blade, Midnight Murder Club y Lost Soul Aside.