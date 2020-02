Sony no asistirá a PAX East 2020 y dice que es por miedo al coronavirus

Mientras E3 —alguna vez considerado el más importante evento anual sobre videojuegos— sigue perdiendo relevancia, otros dan un pie al frente para llenar ese espacio. Entre ellos se encuentran los eventos ‘Penny Arcade Expo’, mejor conocidos como PAX. Éstos están mucho más enfocados hacia el público y se celebran a lo largo del territorio estadounidense y en Australia.

El 27 de febrero comenzará uno de ellos: PAX East, en Boston. Sony, que igual que el año pasado había decidido no asistir a E3, sí iba a hacer presencia allí. Mostraría juegos como The Last of Us Part II, Dreams, Marvel’s Iron Man VR, Nioh 2, Doom Eternal y Spelunky 2. Sin embargo, ya no será así. Se ha retirado con una disculpa que está levantando suspicacias: tienen miedo del coronavirus COVID-19.

The Last of Us Part II

«Sony Interactive Entertainment ha tomado la decisión de cancelar su participación en PAX East en Boston este año debido a preocupaciones relacionadas con COVID-19 (también conocido como coronavirus). Sentimos que es la opción correcta ya que la situación cambia a diario. La salud y seguridad de nuestros empleados es nuestra principal preocupación».

Con justa razón hemos visto que eventos como Taipei Game Show 2020 y partidas de torneos de esports como la Liga Overwatch han sido cancelados o aplazados para no arriesgarse al contagio de sus participantes. Pero estos eventos se iban a desarrollar en Asia, PAX East se desarrollará en Boston, Estados Unidos.

Es verdad que se han detectado 15 casos de este virus en ese país, uno de ellos en Boston, pero no parece haber riesgo de epidemia. La precaución de Sony es comprensible, pero algunos acusan a la empresa de alarmismo.

Fuente: PlayStation Blog