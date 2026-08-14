Sony quiere crear un personaje mascota que rivalice con Hello Kitty y de paso haga olvidar al mundo cómo acabó con los discos de juegos físicos

Japón ama a los personajes de mascotas y en Occidente nos suele gustar lo que sea que salga de Japón. Sanrio es un gigante de los personajes populares y adorables, tales como Hello Kitty entre muchos otros más. Sony quiere diversificar un poco más su imagen de marca y para ello, Sony Creative Products (SCP), la división que gestiona las propiedades intelectuales de personajes del Grupo Sony, busca desarrollar sus propios personajes con atractivo global. Todo esto a la par de eliminar los discos de juegos en sus consolas PlayStation.

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De acuerdo con Nikkei, el objetivo es crear personajes originales en torno a los cuales Sony pueda desarrollar productos y contenido multimedia. Para ello, ha creado un equipo especializado en la creación de personajes con potencial de éxito e incluso ha abierto un espacio para eventos especiales en Tokio. En Japón, dicha iniciativa es lo más normal del mundo en las diferentes prefecturas, así que la competencia para Sony es altísima.

El mundo de Sanrio.

Actualmente, Nemu, el oso noctámbulo, es uno de los candidatos, creado en colaboración con la empresa Tsumupapa. Nemu es un oso que se preocupa tanto por los problemas de la vida que le cuesta dormir. Según un ejecutivo de SCP entrevistado por Nikkei, el oso está ganando mucha popularidad en Corea del Sur. Actualmente se están desarrollando nuevos productos y un ‘anime’ protagonizado por Nemu.

El objetivo de Sony de alcanzar los 10 mil millones de yenes en ventas anuales para 2030 con personajes de propiedad intelectual original es bastante ambicioso. El Grupo Sony se desempeña a través de ‘anime’, música, videojuegos y cine, por lo que los productos asociados no serán pocos. En el caso específico de los videojuegos, Sony nunca ha podido lograr lo que Mario por Nintendo o Sonic por Sega. Toro Inoue o el blanco «Gato de Sony», estuvo presente en Japón en la primera generación de PlayStation, pero en el resto del mundo pasó como desconocido.

Nemu, el oso que se queda hasta tarde haciendo ‘doomscrolling’.

Aunque los jugadores tienden a mencionar a Crash Bandicoot de Naughty Dog, todo ello fue netamente extraoficial. Sackboy y Astrobot tienen sus propias fortalezas al respecto, pero no tantos juegos al nivel de Mario o Sonic. Y si pasamos por juegos más de «humanos», pues la lista sugiere a Kratos, Nathan Drake o hasta Joel y Ellie de The Last of Us, pero estos simplemente no reúnen lo que se necesita para ser «mascotas».

Uno de los mayores problemas en la actualidad de Sony es su obsesión con el realismo oscuro y serio, dejando de lado personajes con el carisma de Astro Bot. SCP quiere solucionar esto y hacer de ello un evento, aunque en el sector de videojuegos no pasan precisamente por su mejor momento frente al público, dadas las continuas decepciones industriales. Sony Creative Products inauguró el Museo Yurakucho en Tokio. Este espacio busca ofrecer exposiciones inmersivas relacionadas con los personajes.

Sony también posee los derechos de comercialización de Pingu en Japón y duplicó las ventas de productos de este querido pingüino de origen suizo, revivido por ingleses.