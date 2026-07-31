Sony por fin responde a las protestas contra el fin de los juegos físicos de PlayStation, pero solo porque un accionista preguntó

La comunidad gamer está «levantada en armas» desde que PlayStation anunció a comienzos de julio que dejará de producir juegos físicos en 2028. Todas las publicaciones que la empresa ha hecho desde entonces han recibido cientos y a veces miles de respuestas criticando la decisión y ellos se han mantenido callados al respecto… hasta ahora.

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Durante un reciente reporte financiero, uno de los accionistas preguntó a Lin Tao —directora financiera de Sony— sobre las reacciones negativas al anuncio. Gracias a un reportaje de Kotaku pudimos conocer lo que ella respondió mediante un interprete (que a su vez nosotros tradujimos al español):

Hay muchas razones por las que tomamos esta decisión y la más grande de ellas es que la digitalización de contenido ha seguido progresando. Ese es un gran factor y no solo para PlayStation, sino para toda clase de contenido.



Por eso, cuando pensamos en el futuro —y pasamos mucho tiempo considerando esto— llegamos a esta conclusión y vamos a seguir moviéndonos hacia adelante con cautela. Hemos recibido muchas opiniones al respecto y la gente tiene una posición muy fuerte, entendemos la comunidad que ha dejado clara esa posición. Los videojuegos son amados por muchas personas. Es una forma de entretenimiento amada por muchas personas y está conectada a muy buenos recuerdos. Entendemos esas emociones. Queremos tener eso en cuenta y estamos explorando como relacionarnos con los jugadores en el ecosistema digital.

Pueden ver un video de Lin Tao dando esta respuesta a continuación gracias a una publicación del periodista Ethan Gach en Twitter.

Sony responds to the backlash over ending PlayStation discs.



"We put in a lot of thought and time, and we cautiously considered this, and we came to this conclusion, and we're going to cautiously move this forward…" pic.twitter.com/qRKkEX6TN3 — AmericanTruckSongs9 (@ethangach) July 31, 2026

Lo que esta respuesta oficial de Sony a la controversia por el fin de los juegos físicos en PlayStation deja ver es que los analistas tenían razón: esa compañía no tiene ninguna intención de dar marcha atrás en su plan de matar el formato físico.

Como era de esperarse, esta respuesta solo ha aumentado la rabia de la comunidad gamer, que se niega a aceptar los razonamientos de PlayStation que definitivamente están más guiados por la avaricia que por un supuesto interés en el «progreso». El hecho de que haya pasado un mes sin responder a sus jugadores pero sí hayan respondido inmediatamente cuando los accionistas preguntaron deja muy claras sus prioridades. Pero las críticas negativas en Twitter por sí solas no van a hacer ningún cambio por más que duren.

La única posibilidad que tenemos de realmente «golpear» a Sony por esto es que vean el poder de la comunidad reflejado en sus ganancias. Tendría que pasar algo realmente impactante como que las ventas de GTA 6 en PS5 sean mucho menor de lo esperado (algo bastante improbable), que las suscripciones de PS Plus sean canceladas en masa o que la protesta planeada para finales de agosto sea especialmente exitosa y afecte mucho sus números. Pero para hacer estas cosas realidad tendríamos que demostrar un nivel de organización, persistencia y autocontrol que tristemente la comunidad gamer nunca ha demostrado tener.

Seguimos deseando que PlayStation de marcha atrás a sus planes por imposible que parezca, pero eso no va a pasar si no hacemos algo drástico.