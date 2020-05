Sony sacará sus juegos bajo la nueva marca PlayStation Studios

Sony ha creado una nueva marca para unir a todos sus títulos primordiales. PlayStation Studios se activará con el lanzamiento de PlayStation 5 y con los juegos de PS4 que estén por llegar y será usada únicamente por los títulos desarrollados por Sony Worldwide Studios.

Junto al nuevo logo, Sony presentó el cabezote de PlayStation Studios que aparecerá al inicio de los próximos juegos. El video presenta personajes de Uncharted, LittleBigPlanet, God of War, Ratchet & Clank, Horizon: Zero Dawn y The Last of Us.

El vice-presidente de mercadeo de Sony Interactive Entertainment, Eric Lempel, comenta que habían estado pensando en cómo unificar todos estos grandes títulos que han sido desarrollados bajo el sello de Worldwide Studios. “La idea es que cuando vean la marca de PlayStation Studios, los jugadores tengan la seguridad de ver una experiencia robusta, innovadora y profunda que siempre han esperado de los juegos de PS”, dijo Lempel.

El sello estará presente en avances, empaques y las etiquetas de los discos. La marca no alcanzará a estar presente en juegos como The Last of Us: Part II y Ghost of Tsushima, pero los futuros títulos tendrán la nueva identidad de Sony.

Los estudios incluidos en la marca son Guerrilla Games, Insomniac Studios, Santa Monica Studio, Media Molecule y Naughty Dog.

Vía: GamesIndustry.biz