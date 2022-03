Se filtran nuevos detalles sobre ‘Spartacus’, el Game Pass de PlayStation

Desde hace varios meses estamos escuchando hablar sobre el ‘proyecto Spartacus’, la supuesta respuesta de las plataformas PlayStation de Sony al éxito del servicio Xbox Game Pass. Se ha rumoreado que podría ser una evolución de PS Now, que tendría varios niveles con diferentes costos y hasta que reemplazaría a PS Plus. Ahora, gracias a los periodistas Jason Schreier y Takashi Mochizuki de Bloomberg, conocimos muchos detalles interesantes sobre este inminente servicio.

De acuerdo al reportaje, que pueden leer aquí, Spartacus sí combinará los dos actuales servicios por suscripción de Sony: PS Plus y PlayStation Now. También confirman que los suscriptores podremos elegir entre «múltiples niveles de servicio con diferentes catálogos de juegos modernos y clásicos de consolas anteriores».

PS Now ofrece ‘streaming’ de juegos, pero no es tan popular como otros servicios por suscripción.

Schreier y Mochizuki también advierten que Spartacus tendría una serie desventaja frente a Game Pass: este servicio NO ofrecería acceso inmediato a los más grandes juegos en su día de lanzamiento. Mejor dicho, no podemos esperar que Sony haga con God of War: Ragnarok lo que Microsoft hizo con Halo Infinite.

Aunque esta información no es oficial, Bloomberg siempre ha sido bastante certero en sus reportajes y no tenemos ninguna razón para dudar de su veracidad. Los periodistas también dicen que Sony planea revelar Spartacus, o cómo sea que se termine llamando el Game Pass de PlayStation, la última semana de marzo de 2022.

Fuente: Bloomberg