South of Midnight por fin tiene fecha de lanzamiento para PS5, saldrá para Switch 2 más adelante

Tejió su camino hacia PlayStation.

Lectura de 2 min

A comienzos de abril de 2025, el estudio Compulsion Games —responsables de Contrast y We Happy Few— lanzaron en Xbox y PC un bello juego con animación estilo ‘stop-motion’ que nos puso a recorrer una historia fantástica sobre el folclore de los pantanos del sur de Estados Unidos. Estamos hablando de South of Midnight (lean nuestra reseña de la versión de Xbox aquí) y ahora, casi un año después de su lanzamiento, por fin llegará a la consola PlayStation 5. También sabemos que hay una versión para Nintendo Switch 2 en desarrollo.

La fecha de lanzamiento de la versión de PS5 será el martes 31 de marzo de 2026 y la de Switch 2 se espera para el segundo trimestre de este año. Pueden ver un nuevo tráiler celebrando todos los premios que ha ganado y su buen recibimiento crítico para celebrar su llegada a la consola de Sony a continuación.

La historia de este título se desarrolla en un pueblo ficticio llamado Prospero y sigue a Hazel, una joven cuya vida experimenta un cambio drástico tras la devastación de un huracán que se lleva su hogar y a su madre. En medio de su búsqueda, Hazel descubre que posee habilidades místicas inherentes a una “Hilomante” capaz de sanar las heridas del alma y de enfrentarse a las horribles manifestaciones demoníacas del sufrimiento.

Además de la edición estándar, South of Midnight también tendrá una edición especial ‘Weaver Edition’ para PlayStation 5 que incluye un libro de arte, la banda sonora, un cómic, un video musical y un documental sobre el desarrollo del juego. Curiosamente, los comunicados se abstienen de aclarar si habrán ediciones físicas o si solo se pondrá a la venta de forma digital.

South of Midnight
