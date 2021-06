A finales de 2020, LeBron James y Bugs Bunny dijeron que estaban buscando ideas de sus fanáticos para crear un videojuego basado en la esperada película Space Jam: A New Legacy (Space Jam: una nueva era, como la conocemos en español). Ya hay un ganador y muy pronto podremos disfrutar el resultado.

Gracias a un tráiler revelado por Xbox podemos dar una primera mirada a Space Jam: A New Legacy The Game. Es un ‘beat em’ up’ estilo retro en el que podremos controlar a LeBron James, Bugs Bunny y Lola Bunny. El estudio responsable es Digital Eclipse, al cual conocemos principalmente por sus compilaciones de juegos clásicos.

Space Jam: A New Legacy The Game llegará primero a Xbox Game Pass Ultimate, gracias al programa de ventajas de este servicio por suscripción. Los usuarios podrán jugarlo a partir del 1 de julio de 2021. Los demás no tendrán que esperar mucho para disfrutarlo, ya que estará disponible en Microsoft Store a partir del 15 de julio y será totalmente gratis.

Space Jam: Una nueva era tiene como fecha de estreno en Colombia el 15 de julio de 2021. Además de LeBron James y los Looney Tunes, contará con las actuaciones de Don Cheadle (Avengers, Hotel Rwanda), Khris Davis (Judas y el Mesías Negro, Atlanta) y Sonequa Martin-Green (The Walking Dead, Star Trek: Discovery).

Fuente: Xbox