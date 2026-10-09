Sparrow se convierte en hombre lobo en el evento de Halloween de Apex Legends, nuevo modo comodín, skins y detalles

Apex Legends va a celebrar el mes de las brujas con uno de sus tradicionales eventos de Halloween que trae un nuevo modo con efectos de Comodín, un nuevo estilo para el mapa Cañon de los Reyes y nuevas skins «aterradoras» entre las que se destaca el aspecto de hombre lobo para Sparrow.

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Este evento se llama ‘Pacto de Sangre’ y empezará el martes 13 de octubre de 2026. Pueden ver cómo lucen sus novedades en el siguiente tráiler.

El modo comodín de este evento nos pide elegir un bando entre las Bestias y los Demonios, de lo que depende el tipo de comodines de que obtenemos durante la partida al completar desafíos como infligir suficiente daño o lograr suficientes derribos.

Comodines para Bestias

Maniobras evasivas: Te mueves más rápido y tienes salto doble con las armas enfundadas

Te mueves más rápido y tienes salto doble con las armas enfundadas Desenfundado rápido: Recarga armas y usa celdas para escudo más rápido

Recarga armas y usa celdas para escudo más rápido Tiro crítico: Otorga golpes críticos con ritmo al recargar

Comodines para Demonios

Carga veloz: La habilidad táctica y la habilidad definitiva se cargan más rápido

La habilidad táctica y la habilidad definitiva se cargan más rápido Escudos arriba: Escudos de nivel épico

Escudos de nivel épico Supercélulas: Las células regeneran toda la salud del escudo

Respecto a cambios en los mapas para el evento de Halloween de Apex Legends, Cañón de los Reyes puede verse lleno de niebla durante ‘Pacto de sangre’. Regresan las granadas cabeza bomba que buscan a los rivales y también encontraremos edificios embrujados, Nessies brillantes, Orbes EVO de calabaza y algunos sustos repentinos escondidos en los depósitos de botines.

En cuanto a cosméticos, los más destacados serán las skins nuevas de Hombre lobo ochentero para Sparrow, Espíritu inquieto para Alter y un nuevo diseño de arma para la R-99.

Apex Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC.