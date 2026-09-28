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Spawn llega a Diablo, nuevas armaduras y todos los detalles de la colaboración

Sale del infierno para llegar a un juego móvil, que es casi lo mismo.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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A pesar del rechazo inicial que generó y de las justas críticas que se han hecho a su sistema de monetización. El juego móvil Diablo Immortal lleva más de cuatro años siendo exitoso y ya entró en la etapa de ‘crossovers’ en la que caen todos los juegos como servicio. Hace solo unos meses hablamos de su colaboración con Doom y ahora está muy cerca la llegada de Spawn, el legendario antihéroe de los cómics.

El evento y objetos de la colaboración estarán disponibles en el juego a partir del martes 29 de septiembre de 2026. Aquí pueden ver el tráiler cinematográfico del ‘crossover’.

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El centro de la colaboración van a ser las tres skins de armaduras temáticas de Spawn que se pondrán a la venta en la tienda.

Otro objeto a la venta en la tienda será la apariencia para mascota Lil Violator

Algunas recompensas gratis se podrán conseguir simplemente por iniciar sesión. Otras serán parte del pase de batalla ‘Venganza de Spawn’ en el que podemos conseguir marcos para el avatar, Gemas legendarias, emotes, equipamiento legendario, objetos de set y hasta 10 skins temáticos de Spawn para las armas.

Para subir de nivel en este pase debemos completar tareas semanales temáticas de Spawn hasta el 1 de noviembre de 2026.

Entre las nuevas actividades temáticas de Spawn que llegarán a Diablo Immortal se destaca Hellspawn Bane, una versión de Survivor’s Bane en la que tendremos seis nuevas habilidades inspiradas en el personaje de Todd McFarlane.

También tendremos la actividad Armageddon’s Architect, en la que enfrentaremos al villano de Spawn: Maleboglia. Derrotarlo múltiples veces con los mejores tiempos posibles nos permitirá conseguir objetos cosméticos exclusivos.

Spawn encaja bastante bien en el universo Diablo, pero tememos que este sea solo el comienzo y pronto veamos colaboraciones que no tienen nada que ver con el tono cruel y oscuro de la franquicia de Blizzard.

Aunque por otro lado, no olvidemos que las vacas y ponies son canon en Santuario.

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Doom Immortal es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para dispositivos móviles iOS, Android y para PC mediante Battle.net.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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