Spellbreak: las novedades que llegarán con el Prólogo en la versión 1.2

¿Siguen divirtiéndose con el ‘battle royale’ de magos? Entonces les tenemos una buena noticia. Spellbreak será actualizado muy pronto a su versión 1.2 y con esto llegará el primer contenido de temporada llamado ‘Prólogo: Reunión de la Tormenta’.

Esta actualización se lanzará el 22 de octubre de 2020 y agregará a Spellbreak un nuevo modo de juego: 9 contra 9. En este modo, dos equipos conformados con tres escuadrones de tres personajes competirán para deshacerse de los rivales.

Esta fecha fue anunciada al final de un nuevo video oficial sobre las puntuaciones positivas que ha recibido este título.

También conocemos detalles sobre el nuevo contenido que llegará a Spellbreak con el prólogo en la actualización 1.2:

Prólogo: Reunión de la Tormenta, gratis para todos los jugadores

Misiones semanales con recompensas únicas.

Cosméticos de Halloween

Nuevo consumible

Cambios en el mapa de Bogmore

Ajustes de balance en el juego

Pase de batalla

También tendremos tres nuevo talentos:

Vigor : Extra HP

: Extra HP Ambidiestro : Activa la habilidad pasiva del guante secundario

: Activa la habilidad pasiva del guante secundario Previsión: Revela a los enemigos en el minimapa y muestra el próximo círculo.

Recuerden que Spellbreak es completamente gratis y lo pueden descargar para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Soporta el juego cruzado entre plataformas, así que no tienen excusas para no unirse a sus amigos en estas batallas de magia. Aprendan más sobre el juego aquí.

Fuente: cuenta oficial de Spellbreak en español en Twitter