Spellcasters Chronicles, de los creadores de Detroid: Become Human, sigue el ejemplo de Concord y Highguard: dejará de funcionar a pocos meses de su lanzamiento

El pasado octubre, cuando reportamos el anuncio del nuevo juego de Quantic Dream —creadores de Heavy Rain, Beyond: Two Souls y Detroid: Become Human— llamado Spellcasters Chronicles, nos preguntamos si en verdad había espacio en el mercado para otro título multijugador competitivo con elementos de juego como servicio. La respuesta era un clarísimo «NO». A menos de tres meses de su lanzamiento, el estudio anunción que no continuará con su desarrollo y dio la fecha en que dejará de funcionar, siguiendo lo pasos de otras obras del mismo género que fracasaron estrepitosamente como Concord y Highguard.

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Un comunicado publicado en las redes sociales oficiales de la compañía explicó lo ocurrido. A continuación pueden leer nuestra traducción al español del mensaje y encontrar una imagen con el texto original en inglés.

Quantic Dream está anunciando que descontinuará el desarrollo de Spellcasters Chronicles.



Con este proyecto, nuestros equipos querían explorar nuevos territorios creativos y crear una experiencia multijugador original y atrevida. Spellcasters Chronicles nos permitió probar nuevos conceptos y traer a la vida un juego ambicioso formado por el talento la creatividad y la dedicación de todos los involucrados.



Sin embargo, el juego no ha alcanzado la audiencia que necesita para asegurar su supervivencia a largo plazo en el mercado tan exigente de hoy en día. Por lo tanto hemos tomado la decisión de reenfocar nuestros esfuerzos en otros proyectos. Como parte de esta decisión, el estudio tendrá una reorganización interna. Estamos comprometidos a manejar esta transición con justicia, cuidado y respeto. Daremos prioridad a reubicar internamente cuando sea posible. El desarrollo de Star Wars Eclipse no ha sido afectado por esta decisión. Spellcasters Chronicle seguirá accesible hasta el 19 de junio de 2026, cuando los servidores será apagados. Todo el dinero gastado durante el periodo de acceso anticipado podrá ser reembolsado si lo solicitan. Pronto daremos más detalles al respecto en los canales oficiales del juego y en Discord.

La verdad es que muchos sabíamos que esto iba a pasar. La fiebre de los ‘juegos como servicio’ está cobrando demasiadas víctimas, pero la tentación de tener un juego exitoso en ese género que haga cantidades incontables de dinero es mucho para que los estudios lo soporten. El mejor ejemplo de esto es Sony PlayStation, que tenía una docena de estos juegos en desarrollo, solo lanzó un puñado del que solo uno fue exitoso y canceló todos los demás.

Pero no es solo culpa de «el mercado». Muchos jugadores están expresando que se sentían atraídos por este juego cuando lo anunciaron pero ni siquiera se enteraron de que había sido lanzado el pasado febrero. También hay un claro fallo de ‘marketing’ a culpar de este asunto.

En cualquier caso, la verdadera tragedia es el anuncio de la «reorganización interna», que a pesar de las palabras elegidas para describirla en el comunicado definitivamente implicará despidos. Como siempre, los talentosos desarrolladores serán quienes paguen los platos rotos por las malas decisiones de los directivos.

Por si fuera poco, un comunicado del sindicato francés STJV calificó el desarrollo de este título como un «riesgo colosal» que podría costarles el empleo a casi 100 trabajadores. Alegó que los directivos del estudio no han asumido la responsabilidad de la mala gestión del proyecto, que tachó de catastrófica.

Quantic Dream ha protagonizado ya varios escándalos en Francia por el mal manejo de sus proyectos y el ambiente tóxico en sus oficinas. A este ritmo, no creemos que Star Wars Eclipse vaya a salir nunca.