¿Cuándo llegará Spider-Man al juego Marvel’s Avengers?

Durante el evento digital Square Enix Presents, el estudio Crystal Dynamics nos presentó el mapa de ruta con todo el contenido que veremos en el juego de Avengers durante los próximos meses. Hay elementos interesantes allí, como la expansión «Guerra por Wakanda» que llegará junto a Black Panther. Sin embargo, hay una ausencia que está dando de qué hablar. ¿Por qué no hemos visto nada sobre la llegada de Spider-Man a Marvel’s Avengers?

En agosto de 2020, algunas semanas antes del lanzamiento del juego, se filtró que Spider-Man sería parte del elenco de personajes controlables de Marvel’s Avengers, pero solo en plataformas PlayStation. Esto fue confirmado y causó una pequeña controversia entre quienes pensaban adquirir el juego en otras plataformas.

Pero no hemos sabido nada al respecto desde entonces y la ausencia del trepamuros en el mapa de ruta comenzó a causar suspicacias.

En este contexto, IGN habló con Scot Amos —director de Crystal Dynamics— y le preguntó sobre la llegada de Spider-Man al juego Marvel’s Avengers. Él respondió que en este momento hay personas trabajando en el desarrollo de este personaje y está en el mapa de ruta para el futuro.

Aclaró que Spider-Man no llegará al juego antes que Black Panther. Eso significa que no lo veremos antes del tercer trimestre de 2021. Aunque Amos no se comprometió con una fecha, entendemos que lo más pronto que podría llegar al juego sería el último trimestre de este año.

Fuente: IGN