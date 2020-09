Anunciado dentro del marco de The Future of Gaming, Spider-Man: Miles Morales será la próxima entrega de la saga arácnida de Insomniac Games. Más allá de reiterar que será protagonizado por un nuevo lanzarredes y mostrar cómo lucirá este título de nueva generación, el primer tráiler no reveló jugabilidad ni la fecha de lanzamiento.

Por fortuna, los fanáticos del lanzarredes no tuvieron que esperar demasiado.

¿De qué tratará la historia de Spider-Man: Miles Morales?

Aprovechando la presentación de PlayStation 5, el estudio ha revelado el primer adelanto de jugabilidad de esta esperada exclusiva. Sin embargo, la demostración también ha revelado nueva información sobre la narrativa. La historia de Spider-Man: Miles Morales se ambientará un año después del juego de PlayStation 4. En medio de la campaña electoral de su madre, Rio Morales, Miles se verá envuelto en medio de una guerra entre dos facciones: la corporación Roxxon y Underground, un ejército tecnológico liderado por la villana Tinkerer.

¿Qué novedades habrá en materia de mecánicas?

El tráiler de jugabilidad deja ver que Spider-Man: Miles Morales se jugará de forma muy similar al juego de 2018. Sin embargo, Miles tendrá habilidades únicas. Entre estas destaca la capacidad de volverse invisible y su patentado «Rayo venenoso». Este podrá utilizarse para atacar simultáneamente a varios enemigos, lanzar un letal proyectil o potenciar sus ataques normales. Miles incluso podrá taclear y noquear enemigos teletransportándose.

¿A qué consolas llegará?

Spider-Man: Miles Morales no será una exclusiva para PS5, ya que también estará disponible para PS4. Estará disponible a finales de este año para ambas consolas. Aquellos que compren la versión para PS4 podrán mejorarla gratuitamente a la edición de próxima generación.

¿Qué contiene la Edición Definitiva?

La edición definitiva de Spider-Man: Miles Morales tendrá un precio de $70 dólares

Además de la edición estándar —que tendrá un precio de $50 dólares, más o menos $185.000 pesos colombianos—, los interesados ya pueden reservar la Edición definitiva para PlayStation 5. Esta no solo contendrá Spider-Man: Miles Morales, sino una versión remasterizada del juego de 2018 con todos sus DLC de La ciudad que nunca duerme y varias novedades. Estas incluyen tres trajes nuevos para Peter, nuevas opciones para el modo fotografía y nuevos trofeos.

La edición definitiva tendrá un precio de $70 dólares estadounidenses. Esto es más o menos $258.000 pesos colombianos, sin contar costos de importación ni impuestos.

Fuente: PlayStation.Blog