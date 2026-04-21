El ‘spin-off’ para un solo jugador de Splatoon por fin tiene fecha de lanzamiento y lo acompañarán nuevos Amiibo

Por más que nos gusten los juegos de la serie Splatoon, siempre hemos deseado poder disfrutar de sus divertidas mecánicas de disparo y movimiento por fuera del ambiente multijugador competitivo. Las campañas y DLC de los tres juegos nos han dado una prueba de esto, pero no es suficiente. Afortunadamente no vamos a tener que esperar demasiado para que ese deseo se haga realidad porque el ‘spin-off’ para un solo jugador llamado Splatoon Raiders ya tiene una fecha de lanzamiento definida.

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Nintendo reveló un nuevo tráiler para este juego en su canal oficial de YouTube. Además de mostrar nuevos elementos de jugabilidad, dio a conocer cuándo saldrá a la venta: podremos jugarlo a partir del jueves 23 de julio de 2026, exclusivamente en la consola Nintendo Switch 2.

Pueden ver el tráiler a continuación:

En el tráiler vemos que nuestro protagonista, El Mecánico o La Mecánica, acompaña a los miembros del Clan Surimi —Megan, Angie y Rayan— a explorar una isla llena de tesoros y de enemigos salmón. Muestran los detalles de la creación de personajes (muy similar a la de los anteriores juegos pero con algunos detalles nuevos), personalización de la base y el combate contra los salmones.

En la base podremos crear diferentes artilugios que podremos usar en los combates contra grandes cantidades de enemigos. Muchas de las armas y objetos que muestra el video son nuevas en la franquicia. Por cierto, aunque hemos dicho que es para un solo jugador, en realidad también se puede jugar en multijugador local o en línea con hasta dos personas más.

También se anunció que en la misma fecha de lanzamiento de Splatoon Raiders se pondrán a la venta tres nuevos Amiibo de Megan, Angie y Rayan con sus nuevas apariencias.

Estamos muy entusiasmados por jugar este título y nos encanta que Nintendo haya escuchado las voces de los fans que pedíamos una experiencia para un solo jugador en este universo. Su fecha de lanzamiento no puede llegar suficientemente rápido.