Nintendo anunció el lanzamiento de la actualización versión 12.0.0 para Splatoon 3, la cual ya está disponible. Este nuevo parche se enfoca principalmente en realizar ajustes al sistema de emparejamiento y al equilibrio del modo multijugador, introduciendo modificaciones relevantes en los combates y diversas armas.

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¿Cuáles son las notas del parche de actualización de noviembre para Splatoon 3?

Se ha reducido el efecto que el movimiento del jugador tiene sobre la distancia de vuelo de los disparos de los devoradores (blasters). Con esto, los disparos realizados mientras el jugador avanza tendrán una distancia menor que antes, mientras que los ejecutados al retroceder alcanzarán una distancia mayor. Según los desarrolladores, este ajuste busca minimizar la variación en la trayectoria para facilitar que los rivales mantengan una distancia adecuada frente a un devorador.

Asimismo, se modificaron las especificaciones de las siguientes armas principales:

Marcador fino y Marcador fino Neo (Sploosh-o-matic / Neo): Aumentó el daño máximo de 38.0 a 40.0 y se incrementó el consumo de tinta en aproximadamente un 5 %.

Aumentó el daño máximo de 38.0 a 40.0 y se incrementó el consumo de tinta en aproximadamente un 5 %. Marcador, Marcador Neo y Marcador GCK-O (Splash-o-matic): Aumentó el daño máximo de 28.0 a 29.0 y se incrementó el consumo de tinta en aproximadamente un 5 %.

Aumentó el daño máximo de 28.0 a 29.0 y se incrementó el consumo de tinta en aproximadamente un 5 %. Megabarredora, Megabarredora SP y Megabarredora COB-R (Jet Squelcher): Se redujo el consumo de tinta en aproximadamente un 6 %.

Se redujo el consumo de tinta en aproximadamente un 6 %. Derramatic centrífugo y Derramatic centrífugo Neo (Sloshing Machine): Se redujo el consumo de tinta en aproximadamente un 7 %.

Se redujo el consumo de tinta en aproximadamente un 7 %. Derramatic turbo y Derramatic turbo SP (Explosher): Se redujo el tiempo de restricción de movimiento tras disparar en aproximadamente 3/60 de segundo.

Se redujo el tiempo de restricción de movimiento tras disparar en aproximadamente 3/60 de segundo. ARCO-IRIS 450, ARCO-IRIS 450 Deco y ARCO-IRIS 450 MIL-K (REEF-LUX 450): Disminuyó en un 11 % aproximadamente el radio de salpicadura de tinta al impactar hasta que finaliza el primer nivel de carga, pero aumentó en un 7 % aproximadamente cuando el disparo está completamente cargado.

Disminuyó en un 11 % aproximadamente el radio de salpicadura de tinta al impactar hasta que finaliza el primer nivel de carga, pero aumentó en un 7 % aproximadamente cuando el disparo está completamente cargado. Salpicadora 2000 y Salpicadora 2000 Deco (.52 Gal): Disminuyó en aproximadamente un 8 % el radio entintado por las gotas de rocío creadas por los disparos.

Disminuyó en aproximadamente un 8 % el radio entintado por las gotas de rocío creadas por los disparos. Dinamorrodillo, Dinamorrodillo T y Dinamorrodillo Starz (Dynamo Roller): Se extendió el tiempo que tarda la tinta en comenzar a recuperarse tras un barrido horizontal en aproximadamente 10/60 de segundo.

Cambios en armas secundarias y especiales

En el apartado de armas secundarias, el Telón de tinta (Splash Wall) ahora tarda aproximadamente 5/60 de segundo más en desplegarse tras ser colocado.

Por otro lado, las armas especiales recibieron los siguientes ajustes:

Atormentador (Reefslider): Se extendió el tiempo de invulnerabilidad tras la explosión en aproximadamente 15/60 de segundo, pero se redujo en un 15 % el radio del área de explosión que inflige 70.0 de daño. Esto busca equilibrar su impacto entre jugadores de distintos niveles de habilidad, obligando a posicionarse con mayor precisión para lograr el daño máximo, pero facilitando los ataques posteriores sin sufrir represalias inmediatas.

Se extendió el tiempo de invulnerabilidad tras la explosión en aproximadamente 15/60 de segundo, pero se redujo en un 15 % el radio del área de explosión que inflige 70.0 de daño. Esto busca equilibrar su impacto entre jugadores de distintos niveles de habilidad, obligando a posicionarse con mayor precisión para lograr el daño máximo, pero facilitando los ataques posteriores sin sufrir represalias inmediatas. Lanzamisiles (Tenta Missiles): Se redujeron los intervalos de lanzamiento e impacto de los misiles en aproximadamente un 25 %, acortando en la misma proporción el tiempo total desde el inicio hasta el fin del disparo. Además, el radio de la retícula de fijación aumentó en un 29 % cuando no se equipa el potenciador Superarma especial (sin cambios al llevar el máximo de este potenciador). Con ello, se reduce la vulnerabilidad al disparar y se facilita su uso a corta distancia.

Se redujeron los intervalos de lanzamiento e impacto de los misiles en aproximadamente un 25 %, acortando en la misma proporción el tiempo total desde el inicio hasta el fin del disparo. Además, el radio de la retícula de fijación aumentó en un 29 % cuando no se equipa el potenciador Superarma especial (sin cambios al llevar el máximo de este potenciador). Con ello, se reduce la vulnerabilidad al disparar y se facilita su uso a corta distancia. Ganchotinta (Zipcaster): Aumentó la durabilidad de la armadura al desplazarse de 30.0 a 60.0.

Aumentó la durabilidad de la armadura al desplazarse de 30.0 a 60.0. Pantallazo (Splattercolor Screen): Se triplicó aproximadamente la cantidad de gotas de rocío generadas por la pantalla mientras avanza.

Se triplicó aproximadamente la cantidad de gotas de rocío generadas por la pantalla mientras avanza. Dispensaenergías (Tacticooler): Se redujo a la mitad la duración extendida de los efectos de bebida otorgada por el potenciador Superarma especial (pasando de 3 a 1.5 segundos con un potenciador principal, y de 8 a 4 segundos con el máximo equipado).

¿Cuáles son los nuevos puntos necesarios para cargar las armas en la nueva actualización de Splatoon 3?

Paratintas maxi CRE-M (Tenta Brella CRE-M): Bajó de 180 a 170 puntos.

Bajó de 180 a 170 puntos. Lanzatintas plus FRZ-N (Splattershot Pro FRZ-N): Subió de 180 a 190 puntos.

Subió de 180 a 190 puntos. Devorador (Blaster): Subió de 190 a 200 puntos.

Subió de 190 a 200 puntos. Derramatic triple ASH-N (Tri-Slosher ASH-N): Subió de 180 a 190 puntos.

Cambios en Combate caótico (formal)

El sistema de emparejamiento de los combates caóticos formales fue modificado para completarse más rápido que antes. Asimismo, se ajustó la división de equipos para igualarla a la de los combates X, haciendo menos probable que existan desequilibrios de habilidad o de armas entre los bandos. A cambio de estas mejoras, se eliminó la opción de continuar jugando con el mismo equipo, por lo que el emparejamiento se realizará nuevamente incluso al presionar el botón de continuar.

Cambios en Combate X

A partir de la temporada fría de 2026 (Chill Season 2026), se introducirá a modo de prueba la posibilidad de participar en los combates X tradicionales formando un grupo de dos personas con un amigo. Tras analizar cómo se desarrollan estas partidas y cómo afectan a quienes juegan en solitario, se decidirá si la función continúa en futuras temporadas.

Las reglas y condiciones para esta modalidad en pareja son las siguientes:

Las partidas seguirán iniciando al reunir a 8 jugadores.

La cantidad de jugadores en grupo será idéntica en ambos equipos (por ejemplo, si un equipo tiene una pareja, el equipo rival también tendrá una).

Solo podrán formar grupo quienes hayan completado el cálculo de poder X en ese modo.

Jugadores con un poder X de 2000.0 o superior solo podrán agruparse con otros jugadores que también tengan 2000.0 o más.

Quienes estén en emparejamientos exclusivos para el top 2000 solo podrán agruparse con jugadores en esa misma condición (en la división Takoroka, esta restricción se activa tras pasar un mes o más desde el inicio de la temporada).

Al jugar en grupo, la ganancia o pérdida de poder X será menor que al jugar en solitario, y el tiempo de búsqueda de rivales podría extenderse según las armas equipadas o la diferencia de poder X entre los compañeros.

Cambios en Eventos (Challenges)

Se modificó la fórmula de cálculo del poder de evento (Challenge Power) para que sea más sencillo aumentarlo cuantas más victorias obtenga el jugador. De este modo, entre dos jugadores que bajo el sistema anterior hubieran terminado con una puntuación similar, aquel que haya conseguido un mayor número de victorias obtendrá una calificación final más alta.

Cambios en GameChat (exclusivo de Nintendo Switch 2)

En la versión para Nintendo Switch 2 se añadió una función que permite abrir GameChat e invitar a amigos del grupo mientras se juegan modos compartidos, como combates o Salmon Run. Para usarla, se debe presionar el botón derecho de la cruz de control antes de entrar en el estado de «¡Listo!» (en combates privados, está disponible antes de elegir escenario y modo, siempre que el menú de partida esté cerrado). Si GameChat ya está activo, es posible invitar a más amigos del grupo, aunque no se podrá invitar a usuarios que no estén en la lista de amigos.

Finalmente, se confirmó que la próxima actualización del título volverá a centrarse en ajustes de equilibrio para el modo multijugador.

Fuente: Nintendo