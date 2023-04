Splatoon 3 x Zelda: fecha y equipos del Splatfest de Tears of the Kingdom (mayo 2023)

Ni siquiera los Inklings y Octolings pueden escapar de la emoción causada por el inminente lanzamiento del próximo juego de Zelda. Nintendo reveló que el próximo Splatfest de Splatoon 3 se realizará en mayo de 2023 y tendrá como temática a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, vamos a conocer la fecha y cuáles son los equipos.

¿Cuándo es el Splatfest de Zelda: Tears of the Kingdom en Splatoon 3?

De acuerdo a la información publicada en las redes sociales oficiales del juego, este evento se comenzará el viernes 5 de mayo a las 7:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador) y terminará el domingo 7 de mayo de 2023 a la misma hora.

¿Cuáles serán los equipos?

Los equipos a los que podemos unirnos para participar en mayo en el Splatfest de Zelda en Splatoon 3 serán las siguientes respuestas a la pregunta «¿qué es lo que buscas?».

Poder (Ganon)

Sabiduría (Zelda)

Coraje (Link)

Como pueden ver, cada una de las respuestas está asociada a uno de los personajes de la saga y una de las tres piezas de la Trifuerza. Incluso se pondrán a la venta camisetas temáticas de esta colaboración en la tienda oficial de Nintendo.

Este evento se desarrollará pocos días antes del lanzamiento oficial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch. Este esperado título saldrá al mercado el viernes 12 de mayo de 2023. Si quieren ver su más reciente tráiler, pueden encontrarlo aquí.

Fuente: cuenta oficial del juego en Twitter