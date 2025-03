¿Split Fiction e It Takes Two se desarrollan en el mismo universo? Esta podría ser una pista

Josef Fares y su equipo en Hazelight Studios son muy dados a meter montones de referencias y huevos de pascua en sus juegos. En su más reciente obra podemos encontrar guiños a Assassin’s Creed, Metal Gear Solid, Dark Souls, Elden Ring, The Office, Tiburón, Sailor Moon e incluso a sus títulos anteriores. Pero hay más detrás de eso: hay una pista que apunta a que al menos dos de los juegos de este estudio se desarrollan en el mismo universo y la pista que apunta a ello no está en Split Fiction, sino en It Takes Two.

En Split Fiction hay un montón de referencias a Brothers: A Tale of Two Sons (el nombre de un logro/trofeo, las estatuas en las que nos balanceamos en el nivel ‘El Vacío’) a A Way Out (literalmente encontramos a Leo y a Vincent en el nivel ‘Aislamiento’) y a It Takes Two (la elefantica que no queremos recordar está en ‘Venganza de Neón’). Aunque la existencia de esta última en una de las creaciones de Mio podía ser una pista de que ambos juegos se desarrollan en el mismo mundo, no necesariamente es más que un ‘huevo de pascua’.

Pero lo que encontramos en el juego previo es mucho más que esto.

Hay una sección de It Takes Two en el que nos movemos entre un montón de libros y algunos usuarios en Reddit notaron que un par de ellos hacen referencia directa a personajes y situaciones de Split Fiction, cuatro años antes de que este juego saliera a la venta. Ni siquiera había sido anunciado.

Los libros en cuestión son:

The Legend of The Sandfish, de Zoe Rubin

A Way In, de Mio Ripley

Este segundo libro no solo es también una referencia a A Way Out, sino que en la portafa se ve que es recomendado por Zoe, la autora del otro libro.

The Legend of the Sandfish es una clara referencia a una de las primeras subtramas que encontramos en Split Fiction. En esta no solo hay peces de arena, sino que se desarrolla dentro de un reloj de arena. El librop de Mio no hace referencia a ninguna subtrama del juego, pero claramente se trata de una historia de ciencia ficción.

Este guiño, referencia o ‘huevo de pascua’ —como le quieran decir— en It Takes Two no solo apunta a que Josef Fares y su equipo ya tenían su próximo juego en mente cuando hicieron esa historia, sino que se desarrollaría en un futuro del mismo universo en el que Mio y Zoe ya son autoras publicadas… excepto por un detalle: esos no son los nombres de ellas.

Los nombres de las protagonistas de Split Fiction son Mio Hudson y Zoe Foster, no Mio Ripley y Zoe Rubin. Es posible que esos eran los nombre preeliminares que habían pensado para ellas y tuvieron que cambiarlas o incluso que esos sean sus seudónimos.

En realidad, no es más que un guiño divertido, pero es un buen punto de inicio para comenzar a idear teorías locas.