¡Tengan cuidado en internet! Se filtran ‘spoilers’ de The Last of Us Part II

Debido al aplazamiento indefinido que sufrió The Last of Us Part II a causa de la pandemia del Coronavirus, es normal que muchas personas estén buscando información sobre este juego en internet. Si ustedes son algunos de ellos, tengan mucho cuidado, ya que abundan los ‘spoilers’ de este título.

¿Cómo es esto posible? ¿Acaso ya hay gente con el juego que sabe lo que ocurre en el? De hecho, sí. Un ex-empleado anónimo de Naughty Dog decidió publicar varios videos de The Last of Us Part II. Estos revela detalles muy importantes de la historia, incluyendo muchas sorpresas de la trama. Esto se suma a la supuesta filtración que se dio hace algunas semanas.

¿Por qué hizo esto ese empleado? No lo sabemos, pero los rumores dicen que fue una especie de ‘venganza’ contra Naughty Dog por las terribles situaciones laborales de la empresa y la forma en que ‘obligan’ a sus desarrolladores a trabajar largas horas extra. Otros dicen que fue por una pela sobre un pago pendiente. El video que subió fue rápidamente eliminado de la red por solicitud de Sony Entertainment Interactive, pero no antes de que muchos lo vieran y sacaran copias.

La mayoría de ustedes seguramente van a tratar de evitar los ‘spoilers’ de The Last of Us Part II como si fueran el coronavirus. Pero siempre hay quienes quieren enterarse anticipadamente de lo que ocurre en juego. A estos últimos les recomendamos que visiten este hilo en el foro Resetera. Allí se podrán enterar de todos los sucios detalles de la aventura de Ellie.

Fuente: Resetera