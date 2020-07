SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – Reseña

Muchas cosas han cambiado entre 2003 y 2020. Uno de los cambios más importantes ha sido sin lugar a duda el avance de la tecnología. Entre otras muchas cosas, este ha permitido que los videojuegos tengan gráficas más impresionantes que nunca y que su alcance sea mucho más amplio. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado: Bob Esponja sigue siendo una de las series infantiles más icónicas del mundo desde que fue creada en 1999 por Stephen Hillenburg. Por supuesto, esta popularidad ha conllevado a que el señor Pantalones Cuadrados haya sido protagonista de más de tres decenas de videojuegos en las últimas dos décadas.

Aunque la mayoría de juegos de Bob Esponja oscilan entre mediocres y aceptables, hay algunos que se han convertido en objetos de culto. Uno de estos es SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom (2003), un plataformero que lleva a los jugadores a las locaciones más icónicas de Fondo de Bikini para recolectar espátulas doradas y otros coleccionables. El juego vendió bastante bien tras su lanzamiento original para consolas de sexta generación —PlayStation 2, Gamecube y Xbox—, pero no fue hasta 2016 que se volvió especialmente popular en la comunidad de ‘speedrunners’. Para saber más sobre la historia de este título en la escena ‘speedrun’, recomendamos ver este documental hecho por el ‘speedrunner’ SHiFT.

Por el momento se desconoce si la insistencia de la comunidad de ‘speedrunners’ fue uno de los factores que impulsó a THQ Nordic a remasterizar el plataformero para consolas de nueva generación. De cualquier forma, el anuncio de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated fue recibido cálidamente por la mencionada comunidad y los fanáticos del juego original. Ahora que está a la venta, ¿está a la altura del clásico de 2003? ¿O la nostalgia ha embellecido en exceso el recuerdo de un plataformero decente? ¡Averiguémoslo en esta reseña!

La premisa de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom es bastante simple. En un nuevo intento de hacerse con la fórmula secreta de la Cangreburger, Plankton crea un ejército de robots. Por desgracia, sus creaciones se rebelan contra él y sumen a Fondo de Bikini en el caos. Bob Esponja, Patricio Estrella y Arenita Mejillas son los únicos que pueden llegar al fondo del asunto y detener la amenaza. ¿Cómo lo harán? Por medio de la recolección de objetos, claro está. ¿No resulta obvio?

Al igual que juegos como Banjo-Kazooie y Super Mario 64, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom es un plataformero que gira alrededor de la recolección de objetos para avanzar a lo largo de un pequeño mundo abierto modelado alrededor de Fondo de Bikini. Hay tres tipos de coleccionables: objetos brillantes, que pueden encontrarse a lo largo de los niveles y recolectarse destruyendo enemigos y demás objetos; calcetines, ocultos en todos los niveles del juego; y espátulas doradas, necesarias para desbloquear áreas de Fondo de Bikini y así acceder a nuevos niveles.

Los objetos brillantes son ilimitados, pero hay un número fijo de calcetines y espátulas: 80 y 100, respectivamente. Sin embargo, las espátulas son las únicas necesarias para llegar al jefe final. Se requiere un mínimo de 75 espátulas, las cuales se pueden encontrar repartidas a lo largo de los niveles o canjeando los otros dos tipos de coleccionables. Mientras que Don Cangrejo ofrecerá espátulas por un número creciente de objetos brillantes, Patricio regalará una espátula por cada 10 calcetines.

Una buena parte de las espátulas pueden conseguirse explorando los niveles, pero hay otras que solo pueden obtenerse tras resolver rompecabezas o completar encargos puntuales. Algunos de estos requieren de personajes específicos y es aquí donde entran en acción las habilidades únicas de Bob Esponja, Patricio y Arenita.

Por supuesto, Bob Esponja es el personaje que se controla durante la mayoría de la aventura. Aunque al principio no cuenta con habilidades únicas, más allá de un gancho y su capacidad de hacer «puentismo» con anzuelos, cuenta con la particularidad de que puede adquirir dos nuevas habilidades a lo largo de la aventura: una bola de bolos y un misil. Estas no solo sirven para acabar enemigos desde una distancia segura, sino que permiten resolver ciertos rompecabezas.

Como se mencionó, Patricio y Arenita no pueden adquirir nuevas habilidades. Sin embargo, compensan eso con habilidades únicas. Mientras que el primero puede lanzar objetos, ya sea para atacar a enemigos o activar ciertos mecanismos, Arenita puede atacar a enemigos lejanos con su lazo. También utilizarlo para planear por un corto periodo de tiempo y aferrarse a ciertos puntos para balancearse.

Todos los aspectos mencionados —aunque simples y nada originales, ni siquiera en 2003— hacen de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom un plataformero bastante entretenido, sobre todo para fanáticos de la serie y aquellos que busquen un plataformero 3D a la vieja escuela. Aunque a duras penas alteró la jugabilidad del título original, Purple Lamp —responsable de la remasterización— sacó provecho a la última generación de consolas para dar una revisión gráfica total al juego de 2003.

Hecho desde cero en Unreal Engine, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated goza de modelos renovados —los cuales se asemejan más a los diseños modernos de los personajes— y nuevas animaciones. Algunas de estas hacen referencia a algunos de los memes inspirados por Bob Esponja más conocidos. No menos importante, los escenarios ahora son mucho más detallados y coloridos. La interfaz de los menús también ha sido modificada para ser más intuitiva.

Más allá de la renovada presentación visual, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated no goza de otras novedades de provecho. Y sí, el modo multijugador —una característica omitida del juego original, la cual fue recuperada para la remasterización— no califica como una novedad de provecho.

A pesar de que la idea de un modo horda en el que dos jugadores pueden elegir entre siete personajes —además de los tres protagonistas del juego, Don Cangrejo, Calamardo, Plankton y Gary son 100% controlables— suena atractiva, la ejecución de esta modalidad deja mucho que desear. Más allá que el modo en línea no es muy estable, el principal problema de esta modalidad es que es monótona. Esto no solo se debe a que todos los personajes se controlan de forma muy similar y simplificada, sino que la presentación —tanto visual como sonora— termina siendo perezosa.

Si bien la ausencia de novedades en materia de jugabilidad puede desanimar a algunos jugadores, los que busquen experimentar por primera vez este clásico o quieran revivir viejas memorias no tienen pierde con SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Al final del día, incluso después de 17 años, sigue siendo un plataformero sólido y ahora goza de una presentación excepcional.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated 7/10 Nota Lo que nos gustó - La nueva capa de pintura hace que los personajes y los escenarios luzcan bellísimos.

- Completamente localizado al español y otros cinco idiomas.

Lo que no nos gustó - A pesar de su novedad, el modo multijugador resulta monótono.

- Algunos ‘bugs’ gráficos.

- Los largos periodos de carga.

En resumen Aunque posee ciertos aspectos que no han envejecido bien del todo, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated es un título infaltable para los amantes del juego original y fanáticos de los plataformeros a lo Banjo-Kazooie. Mientras que los primeros hallarán una hermosa recreación del título de 2003, los segundos encontrarán una simpática aventura que los llevará a las locaciones más icónicas de Fondo de Bikini mientras se hacen con múltiples objetos coleccionables. Desafortunadamente, los que busquen algo nuevo más allá de lo visual y el monótono modo multijugador terminarán decepcionados.

Reseña hecha con una copia digital de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated para PlayStation 4 brindada por THQ Nordic.