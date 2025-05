Springtrap es el asesino de FNAF en Dead by Daylight, colaboración con The Witcher y más novedades del panel de aniversario

El viernes 9 de mayo de 2025, Behaviour Interactive celebró los nueve años de Dead by Daylight con un panel especial de aniversario en PAX East de Bostos, Estados Unidos, en el que por fin mostraron al asesino de la colaboración con FNAF: Springtrap y las skins de la colaboración con The Witcher que llegará pronto.

Pueden ver el panel completo a continuación aunque no tiene subtítulos en español. Sigan leyendo para conocer los detalles.

Nuevo asesino: Springtrap y mapa de FNAF

Los detalles sobre las habilidades y mecánicas de Springtrap en Dead by Daylight se revelarán en un futuro , sí revelaron que una de sus skins legendarias estará basada en la película y tendrá la apariencia y voz de Mathew Lillard, que interpretó a William Afton en la película de Five Nights at Freddy’s.

El nuevo mapa, obviamente, será inspirado en la pizzería de los juegos.

Colaboración con The Witcher y nuevas colecciones

Estas son las skins de Geralt, Yennefer, Leshy y otros personajes de The Witcher se pondrán a la venta para Dead by Daylight el 3 de junio de 2025.

También habrá una colaboración con el reality show Dragula de los Hermanos Boulet.

También habrá una skin de The Casting of Frank Stone para El Trampero y nuevas skins para la colección de Tomb Raider, incluyendo el traje clásico de Lara Croft.

Qué llegará a Dead by Daylight después de la colaboración con FNAF

Durante el panel también revelaron la hoja de ruta para todo un año. Ya sabemos que en junio llegará a Dead By Daylight el nuevo mapa y el nuevo asesino sacados de Five Nights at Freddy’s (la pizzeria de FNAF y Springtrap), pero veamos qué vendrá al juego después de eso.

Julio de 2025 – Una nueva colaboración con dos supervivientes. Todo indica que será con The Walking Dead: The Ones Who Live.

– Una nueva colaboración con dos supervivientes. Septiembre de 2025 – Nuevo capítulo original con un nuevo asesino y un nuevo superviviente

– Nuevo capítulo original con un nuevo asesino y un nuevo superviviente Noviembre de 2025 – Nueva colaboración con un asesino y dos supervivientes.

– Nueva colaboración con un asesino y dos supervivientes. Marzo de 2026 – Capítulo original con un nuevo superviviente y un nuevo reino, supuestamente inspirados en horror asiático.

Mejoras de jugabilidad y calidad de vida

En las próximas semanas podremos contar con las siguientes mejoras en el juego:

Configuración de gamma

Prevención de mecánicas abusidas como esconder y bloquear el acceso a los cuerpos.

Balanceo de las reglas de aparición en el mapa

Mejoras a los bots

Mejoras al software antitrampas

Mejoras a las partidas personalizadas

Nuevas recompensas de Prestigio y más

Eso es todo lo que revelaron sobre la colaboración con FNAF, el nuevo asesino Springtrap de Five Nights at Freddy’s , skins de la colaboración con The Witcher y mejoras que recibirá el juego en el panel de celebración de los nueve años de Dead by Daylight.