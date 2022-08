El cine de ciencia ficción ‘serie B’ de los años 50 es bien conocido por sus tramas absurdas, malas actuaciones y muy bajo presupuesto. Aunque hoy en día vemos películas como Plan 9 del espacio exterior, La tierra contra los platillos voladores e Invasores de Marte como algo ridículo, hay quienes aprecian el esfuerzo puesto en hacerlas una realidad. Es por eso que amamos el homenaje que les hace el nuevo juego indie Squad 51 vs the Flying Saucers.

¿Qué tan fiel es este título a ese tipo de cine? Vean el siguiente tráiler para que se den cuenta:

Como pueden notar, el propósito del estudio Loomiarts es trasladar la estética «barata» de las películas de ciencia ficción de los años cincuenta al mundo de los videojuegos. No se trata solo del diseño de las naves y las tramas absurdas. También grabaron escenas con actores reales que recrean perfectamente el estilo de esos filmes.

Este no es el único videojuego que se inspira en la serie B de los años cincuenta. La serie Destroy all Humans también toma muchos elementos de estas películas, pero no tiene una estética tan definida.

El juego tendrá 11 niveles con dificultad dinámica que se ajustará a las habilidades de cada jugador. También podremos disfrutar este título de forma cooperativa con un segundo jugador.

Squad 51 vs the Flying Saucers saldrá a la venta el último trimestre de 2022 para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (Steam). Si no pueden esperar para jugarlo, ya pueden descargar Squadron 51 – Prologue en Steam. Esta es una especie de demo de tres niveles que sirve como introducción al juego principal.

Fuente: comunicado oficial de Assemble Entertainment