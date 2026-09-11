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Square Enix arranca su celebración por los 40 años de Final Fantasy, aunque falta tiempo para diciembre del 2027

Vida de fantasía.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Mejor llegar temprano que muy tarde. Ese es el pensamiento de Square Enix frente a la importante celebración por los 40 años de Final Fantasy, cuyo primer juego se lanzó en Japón el 18 de diciembre de 1987 para Famicom. A diferencia de The Legend of Zelda que se hizo esperar para arrancar festejos de cuatro décadas, o Metroid que ni fiesta le hicieron a Samus pero anda «comiendo muy bien», Final Fantasy no da espera y resalta sus 16 RPG principales, tan solo sin sumar la gran cantidad de ‘spin-off’ en su haber.

Sabemos que Final Fantasy VII Revelation es el Chocobo de batalla más fuerte de la compañía para 2027, mientras que Final Fantasy Resonance hace lo propio en octubre del 2026 con su HD-2D. Sin embargo, no sabemos qué otras sorpresas nos prepara Square Enix para celebrar 40 años de 16 fantasías que se niegan a finalizar y por el contrario siguen en el camino de reconstruirse.

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La compañía compartió el logo oficial del aniversario 40 de la saga Final Fantasy, además de nuevos renderizados de los protagonistas principales de cada entrega, del primero al décimo sexto e incluidos los dos juegos ‘online’.

En la tienda de Square Enix también venderán una colección de 16 pines con los logos originales de cada juego principal de Final Fantasy, de los cuales los tres primeros guardaban una tipografía diferente antes de su modernización canonizada.

El primer juego de Final Fantasy está disponible en plataformas actuales gracias a la colección Pixel Remaster, mientras que en su forma original pasó después de Famicom por NES (Occidente), MSX2, WonderSwan Color, PlayStation, Game Boy Advance, Java, PlayStation Portable y dispositivos móviles iOS/Android.

🔮

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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