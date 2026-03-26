Square Enix fue el distribuidor número 1 de juegos en 2025 de acuerdo con Metacritic

Metacritic no es un sistema 100% confiable a la hora de clasificar la calidad de un juego, pese a que reúna cientos de medios entre calificaciones de la crítica –que recordemos, todos somos completamente subjetivos– aparte de calificaciones por parte de los usuarios. No puedes reducir todo un juego a una simple cifra numérica que juzgue su razón de existir, incluso si como medio así debemos clasificarlos por obligación. Aún así, la plataforma puede ayudar a dar cierta idea estadística de los estudios más importantes en la industria y ese es el dato que rescatamos a continuación.

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En su edición 16 del Ranking anual de distribuidores de videojuegos, Metacritic reveló que la casa matriz de Final Fantasy, Dragon Quest y muchos otros RPG, se situó por encima de todas las demás compañías, incluyendo grandes como Nintendo o Capcom. Esta es la primera vez que Square Enix ocupa el primer puesto en el ranking anual de distribuidores. Square Enix lanzó nueve juegos en 2025, y todos obtuvieron puntuaciones positivas en general, con un Metascore promedio de 84.

El juego mejor valorado de Square Enix en 2025 fue la versión para PC de Final Fantasy VII Rebirth, con un Metascore de 90. Otros lanzamientos destacados fueron Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (88), Dragon Quest I & II HD-2D Remake (88) y Octopath Traveler 0 (84). Incluso el lanzamiento de 2025, SaGa Frontier 2 Remastered, considerado el menos destacado, recibió buenas críticas.

El factor más importante para elegir a cada distribuidor fue la puntuación media de Metacritic, pero también se tuvieron en cuenta el porcentaje de títulos con buenas críticas (puntuación de al menos 75), el porcentaje de productos con malas críticas (49 o menos) y el número de juegos «excelentes» lanzados (90 o más). Solo los distribuidores con cinco o más títulos distintos lanzados en 2024 pudieron ser incluidos en la clasificación, que no contempla los juegos para móviles.

En los últimos años, Sega (2025), Capcom (2024), Sony (2023) y Microsoft (2022) lideraron el ranking de distribuidores de Metacritic. Este es el listado de los 10 mejores distribuidores de 2025, puntaje, Metascore promedio y su posición el año anterior.

Square Enix (330,5 puntos) – 84 (año pasado: 6.º)

Gamirror Games (322,4 puntos) – 82 (año pasado: 6.º)

Capcom (322,2 puntos) – 83 (año pasado: 2.º)

Thunderful (306,8 puntos) – 78 (año pasado: N/D)

Microsoft (305,7 puntos) – 80 (año pasado: 9.º)

Take-Two (304,0 puntos) – 79 (año pasado: 12.º)

Sega (303,9 puntos) – 80 (año pasado: 1.º)

Electronic Arts (302,9 puntos) – 79 (año pasado: 23.º)

Dotemu (302,2 puntos) – 81 (año pasado: N/D)

Raw Fury (301,0 puntos) – 79 (el año pasado: 8º)

Sobra decir que los juegos no son el único negocio de Square Enix, pues por lo menos sus figuras, música y mercancía relacionada venden muy bien.