Square Enix Music publica su ilustre catálogo en YouTube

Nadie es tan celoso con sus bandas sonoras de videojuegos como Square Enix, y con justa razón. Las décadas de RPG de la compañía no solo nos han dejado memorables títulos sino una enorme cantidad de temas musicales dignos de filarmónica. No por nada sus conciertos orquestales son algunos de los más aclamados por el público.

La división Square Enix Music ha lanzado un nuevo canal en YouTube con gran parte de las bandas sonoras por las que es reconocido el estudio. Podemos encontrar listas musicales de las diferentes entregas de Final Fantasy, SaGa, Mana, Chrono y NieR. O algunas más recientes como las franquicias de Bravely, The World Ends With You y Octopath Traveler. Entre otros títulos distribuidos por Square Enix.

Más de 5.500 pistas se ha dado el lujo de incluir Square Enix Music en YouTube. Vale aclarar que estas canciones ya estaban disponibles en otras plataformas como Apple Music y Spotify. Igualmente a la venta en formato físico –altamente coleccionable y costoso– o digital a través de Amazon Music. Imperdible para admiradores del trabajo de Nobuo Uematsu o Yasunori Nishiki.

YouTube Music es un servicio gratuito pero con la posibilidad de pagar una membresía premium para evitar las molestas e intrusivas pautas. Al mejorar la cuenta con dicha opción, los usuarios pueden descargar las canciones para escucharlas sin necesidad de internet y eliminar la publicidad.

Vía: VGC