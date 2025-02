Square Enix pone otro clavo a Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered y lo retira en iOS

Square Enix ha retirado la versión para iOS de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered. El juego ya no está disponible para descargar en dispositivos Apple. Aunque era gratuito, incluía compras dentro de la aplicación para la versión completa del juego ($24.99 USD) y DLC individuales. Crystal Chronicles se lanzó por primera vez para GameCube en 2003, pero las ventas sufrieron debido a la necesidad de una configuración compleja de cuatro Game Boy Advance con cable de enlace para disfrutarlo por completo. El juego se remasterizó para Switch, PS4, Android e iOS en 2020.

Square Enix confirmó que las otras versiones del juego no se verán afectadas, por lo menos hasta la fecha. La noticia sigue a otros juegos móviles que Square Enix cerró en los últimos años, incluidos Final Fantasy: Brave Exvius, Dissidia Final Fantasy Opera Omnia y el ‘battle royale’ Final Fantasy VII: The First Soldier. Todos estos juegos se cerraron debido a la disminución del número de jugadores. Si bien Crystal Chronicles ha sufrido de un número de jugadores igualmente bajo, por el momento la compañía lo mantiene en estado incierto.

En su último informe financiero, Square Enix reveló que las ventas netas de sus juegos para dispositivos móviles se habían desplomado en más del 32 por ciento, debido al cierre de estos juegos. Sin embargo, las ganancias de los juegos para dispositivos móviles siguen siendo mayores que las de sus juegos HD (consolas y PC), y estas a su vez son más pequeñas que las ganancias de los MMO.

Esa es una de las razones principales por las que la compañía está desarrollando una versión para dispositivos móviles de Final Fantasy 14, aunque se prevé que será gratuita y no incluirá las infames mecánicas ‘gacha’.

Fuente: Final Fantasy Portal Site