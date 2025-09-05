Videojuegos

Square Enix también estaría dispuesto a revivir Final Fantasy Tactics Advance y A2, así como crear nuevos juegos

Estrategia táctica por turnos avanzada.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Square Enix está dejando la puerta abierta a prácticamente todo en lo que respecta al género RPG táctico, incluyendo la revisión de clásicos como las remasterizaciones de Final Fantasy Tactics Advance y A2, e incluso secuelas de Final Fantasy Tactics.

Según el director de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Kazutoyo Maehiro (vía Inverse), los juegos de Final Fantasy Tactics que se han mantenido exclusivos en GBA y Nintendo DS tienen oportunidad no solo de volver a ser lanzados, sino de recibir secuelas y nuevos títulos. Como en la mayoría de los casos, los planes futuros se reducirían a decisiones comerciales. Maehiro no afirmó directamente que Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles necesite ventas, pero ciertamente es el caso, ya que afirmó que si tiene éxito, «demostrará la viabilidad comercial del género RPG de estrategia».

“Para empezar, la pregunta sobre otras oportunidades de estrategia que aún no se han remasterizado. Pensamos en todo el género de los RPG de estrategia en su conjunto, y lo digo como fan del género. Una vez que te metes en él y empiezas a jugar a estos juegos, te das cuenta de lo divertidos que son. Pero si miras con perspectiva, quizás sea un género de nicho en general.

Si The Ivalice Chronicles tiene éxito, será bueno para los fans, podrán disfrutarlo. Pero, al mismo tiempo, demuestra la viabilidad comercial del género de los RPG de estrategia. Esto podría abrir la puerta a desarrollar algo con Final Fantasy Tactics Advance o A2, o incluso secuelas y nuevos títulos. Creo que hablo por todos los que trabajaron en el Final Fantasy Tactics original y también están trabajando en The Ivalice Chronicles; nos encantaría que eso sucediera.”

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles llegará a PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Switch 2 y PC el 30 de septiembre del 2025.

🐰

La última de tus fantasías

Nintendo Switch 2 está entre los…
¿Final Fantasy podría regresar a los…
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles…
Final Fantasy 11 –sí, todavía sirve–…
El plan de Square Enix para…
Solo hay 77 cartas Magic de…
Pac-Man World 2: Re-Pac potencia el juego de plataformas y acción para una nueva generación de jugadores
Silksong alcanzó a estar a menos de 14.000 pesos en Colombia
Todos los detalles para participar en la beta cerrada de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. con crossplay
Las skins de Beavis y Butt-head en Fortnite lucen mucho mejor que las de Call of Duty
Roblox exigirá identificación de edad a todos los jugadores que usen el chat
Compartir este contenido
Artículo anterior Pac-Man World 2: Re-Pac potencia el juego de plataformas y acción para una nueva generación de jugadores
No hay comentarios

Lo último

El Juego de Cartas Coleccionables Pokémon presenta la expansión Megaevolución – Llamaradas Fantasmales
Cultura POP
La temporada 2 de Tomb Raider ya tiene fecha de estreno en Netflix
Cine y TV
Jujutsu Kaisen 3 Modulo es el nuevo manga de Gege Akutami con diseños de Yuji Iwasaki
Anime y Manga
¿Fueron generados por una IA los monstruos de paleta Drácula 2025?
Cultura POP