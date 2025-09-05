Square Enix también estaría dispuesto a revivir Final Fantasy Tactics Advance y A2, así como crear nuevos juegos

Square Enix está dejando la puerta abierta a prácticamente todo en lo que respecta al género RPG táctico, incluyendo la revisión de clásicos como las remasterizaciones de Final Fantasy Tactics Advance y A2, e incluso secuelas de Final Fantasy Tactics.

Según el director de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Kazutoyo Maehiro (vía Inverse), los juegos de Final Fantasy Tactics que se han mantenido exclusivos en GBA y Nintendo DS tienen oportunidad no solo de volver a ser lanzados, sino de recibir secuelas y nuevos títulos. Como en la mayoría de los casos, los planes futuros se reducirían a decisiones comerciales. Maehiro no afirmó directamente que Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles necesite ventas, pero ciertamente es el caso, ya que afirmó que si tiene éxito, «demostrará la viabilidad comercial del género RPG de estrategia».

“Para empezar, la pregunta sobre otras oportunidades de estrategia que aún no se han remasterizado. Pensamos en todo el género de los RPG de estrategia en su conjunto, y lo digo como fan del género. Una vez que te metes en él y empiezas a jugar a estos juegos, te das cuenta de lo divertidos que son. Pero si miras con perspectiva, quizás sea un género de nicho en general.

Si The Ivalice Chronicles tiene éxito, será bueno para los fans, podrán disfrutarlo. Pero, al mismo tiempo, demuestra la viabilidad comercial del género de los RPG de estrategia. Esto podría abrir la puerta a desarrollar algo con Final Fantasy Tactics Advance o A2, o incluso secuelas y nuevos títulos. Creo que hablo por todos los que trabajaron en el Final Fantasy Tactics original y también están trabajando en The Ivalice Chronicles; nos encantaría que eso sucediera.”

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles llegará a PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Switch 2 y PC el 30 de septiembre del 2025.