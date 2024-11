Stalker 2: estos son todos los cambios y ajustes del parche 1.01

Desde el primer día de su lanzamiento, Stalker 2: Heart of Chornobyl ha recibido grandes parches de actualización que buscan reparar una serie de glitches, bugs y otros detalles que no han quedado muy bien pulidos con el lanzamiento del juego. Ahora, luego del parche de 139 GB del primer día, los desarrolladores de Stalker 2: Heart of Chornobyl han empezado a liberar la actualización 1.01, la cual arregla una enorme cantidad de errores y glitches —entre los que se encuentra el de dinero infinto—.

¿Cuáles son los cambios que agrega la actualización 1.01 a Stalker 2: Heart of Chornobyl?

La actualización 1.01 a Stalker 2 arregla problemas de la inteligencia artificial de los enemigos, mejora la optimización del juego, corrije problemas de sonido y más. Además, al final del comunicado GSC Game World alento a la comunidad a seguir reportando errores o sugerencias para que se puedan implementar en futuras actualizaciones que ya se encuentran en producción.

Correcciones de IA:

Se solucionó el problema de los grupos de PNJ que quedaban atrapados y morían cerca del Refugio durante una Emisión activa.

Se solucionó el problema por el cual el Burer podía soltar objetos de misión de las manos del jugador.

Se agregaron efectos de sonido faltantes para la habilidad de «Telekinesis» del Burer.

Se solucionaron problemas con los PNJ que ocasionalmente quedaban atrapados y no llegaban a la ubicación de la misión. Esto podría haber causado la imposibilidad de interactuar con el PNJ o de avanzar a la siguiente etapa de la misión debido al comportamiento inactivo del PNJ de la misión.

Se solucionaron problemas con las caídas de rendimiento/posibles bloqueos por falta de memoria en los centros y ubicaciones abarrotadas de PNJ durante sesiones de juego largas.

Se solucionó el problema por el cual los PNJ se movían a la pose A o comenzaban a volar después de morir.

Se solucionó el problema por el cual los PNJ no podían rastrear si un objetivo en cobertura estaba cubierto de disparos, lo que hacía que dispararan a la cobertura.

Y otros más de 20 problemas diferentes con la IA.

Correcciones de optimización:

Se solucionó el problema de los PNJ/Mutantes invisibles que aparecían en el campo de visión mientras el jugador está apuntando.

Se corrigieron los efectos visuales de fuego que no se renderizaban en ciertos ángulos de cámara.

Además, corregimos aproximadamente 100 bloqueos diferentes, incluidos posibles fugas de memoria y problemas de EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.

Correcciones de audio y sonido:

Se solucionó el problema por el cual la música de combate seguía sonando cuando el combate había terminado.

Y otros 7 errores menores de audio y sonido.

Ajustes de balance:

Se redujo el costo de reparación de armas y armaduras.

Se aumentó significativamente el costo de los artefactos (más ingresos por venta).

La recompensa monetaria de la mayoría de las misiones se ha aumentado de 2 a 3 veces.

Bonificaciones de armadura y armas de dificultad novato.

El daño de los mutantes se reduce moderadamente en dificultad Novato (más cambios de balance de salud de mutantes en la sección de Balance de combate).

El daño al arma del jugador se reduce en un 23 por ciento en dificultad Novato.

La durabilidad de la armadura se incrementa en un 12,5 por ciento.

Se agregó un accesorio silenciador para PTM a un escondite específico en la Zona Menor.

Se corrigieron los precios de venta de los Exoesqueletos, ahora son más caros de vender.

Se corrigió el precio de venta de las armas mejoradas.

Se rebalanceó el consumible Hércules: se eliminó la desventaja de velocidad del jugador; se aumentaron los parámetros del efecto (ahora el jugador puede llevar más peso después de consumirlo).

Algunas correcciones de errores menores adicionales.

Balance de combate:

Se redujo el peso de algunos objetos de misión (incluido el peso de los escáneres)

Se rebalanceó ligeramente el daño del Sanguijuela.

Se disminuyó el rango de protección de ataque del Sanguijuela (más daño de las armas de fuego).

Se redujo la regeneración de HP del Sanguijuela fuera del combate.

Se redujo moderadamente el HP del Controlador.

Se redujo moderadamente el HP del Burer.

Se redujo moderadamente el HP del Jabalí.

Se redujo moderadamente el HP de la Carne.

El daño al Jabalí por disparos en la cabeza cambió al 100% del daño corporal.

Aumenta el daño al Jabalí por disparos a las extremidades.

Aumenta el daño a la Carne por disparos a las extremidades.

Se aumentó significativamente la distancia de combate cuerpo a cuerpo del arma.

Se aumentó ligeramente la distancia de combate cuerpo a cuerpo del cuchillo.

Entrada del gamepad:

Se aumentaron las zonas muertas del gamepad.

Personajes:

Se corrigieron los ojos y los dientes en los modelos de PNJ.

Algunas correcciones menores de modelos y animaciones de PNJ.

Cortes de escena:

Se agregó metraje faltante a las pantallas de TV en la escena final.

Se solucionó el problema con la animación del ciervo en la escena de apertura.

Y otros 20 errores diferentes en las escenas.

Configuración del juego y menús:

Se ajustó el texto ilegible en la parte inferior de la pantalla de Compilación de sombreadores.

Se solucionó el problema por el que la opción ‘Nvidia Reflex Low Latency’ no se guardaba en los siguientes inicios del juego.

Y 10 problemas menores más.

Objetos interactuables:

Se corrigieron problemas de física con objetos destructibles y móviles, incluidos los que flotan en el aire.

Se corrigió el indicador de interacción con las puertas de vidrio en el patio interior de SIRCAA, que causaba un bloqueo del recorrido.

Se corrigieron las puertas interiores faltantes en el ascensor del laboratorio X-11.

Y más errores menores.

Misiones principales y secundarias:

Se resolvieron numerosos bloqueos de misiones y errores encontrados en condiciones específicas. Las correcciones clave incluyen:

Se corrigió la interacción faltante con los Perros Ciegos muertos en la misión La cacería del Ruiseñor.

Se corrigieron objetivos incompletables en la misión Busca y encontrarás.

Se corrigieron múltiples problemas en la misión Ida y vuelta, incluido uno en el que no se podía encontrar el artefacto.

Se resolvió el bucle de diálogo con Zotov durante la misión Una aguja en un pajar.

Se corrigieron los bloqueos de progreso en la misión Las respuestas tienen un precio, incluidos los problemas con los bandidos después de una emisión y la falta del objeto clave Llave pesada.

Se corrigieron los marcadores de misión para las ubicaciones de los PNJ en la misión Pisándole los talones.

Se corrigieron problemas relacionados con las puertas en las misiones En busca de una guía y El trabajo secundario.

Se solucionó el problema por el que la escena no comenzaba durante la misión Como en los viejos tiempos.

Se solucionó el problema por el que Lodochka falta en el Campamento de Quiet durante la misión Como en los viejos tiempos.

Se solucionó un problema durante Como en los viejos tiempos cuando Lodochka actúa agresivamente después de traerle el Emisor.

También te puede interesar: Stalker 2: Heart of Chornobyl – Reseña

Ahora es posible apagar la electricidad en el área inundada durante la misión Hasta la última gota de sangre.

Se corrigieron múltiples problemas en la misión Al límite, incluidos PNJ inactivos, puertas atascadas y el progreso del ataque de Monolith.

Se corrigieron los bloqueos de progreso en la misión Un incidente menor, incluidos los problemas con el collar de Bayun y las puertas cerradas.

Se abordaron las caídas de rendimiento y los objetivos confusos en la misión En busca de la gloria pasada.

Se corrigieron problemas en la misión Visiones de verdad, incluidos PNJ atascados y progreso bloqueado después de los diálogos.

Se resolvieron escenas atascadas y progreso bloqueado en las misiones Visitantes peligrosos, La última cacería de Gray y El eterno resplandor.

Se corrigieron los comportamientos de generación de PNJ y enemigos en las misiones El límite y Escape de la jaula.

Se modificaron misiones como Abajo, ¡Budmo! y Un gran golpe para resolver PNJ atascados, marcadores desalineados y opciones de diálogo faltantes.

Y aproximadamente 120 problemas más dentro de las misiones principales, secundarias y encuentros.

Experiencia de mundo abierto:

Se corrigieron las extremidades estiradas o faltantes en los cadáveres humanoides.

Se corrigieron las rutas de viaje rápido faltantes, incluida la ruta a la Planta de Hormigón para Toadstool.

Se resolvieron problemas con los altavoces, el viaje rápido y las interacciones con los PNJ en varios lugares, como el Búnker de Científicos y la Planta Química.

Se ajustó el comportamiento de los PNJ hostiles durante las misiones de Arena, incluidas las tácticas de los bandidos y el aumento de munición para la pelea del Tirano.

Se corrigió el progreso de la misión en las misiones Oveja Negra y La llave de la libertad.

Y se corrigieron aproximadamente 50 problemas más.

Guía del jugador, equipo y armas:

Se corrigió un error que permitía vender artículos al comerciante por más dinero del que realmente cuestan.

Se corrigieron problemas de bloqueo de entrada con la PDA, el inventario y los accesorios al interactuar con artefactos.

Se corrigió el comportamiento de la linterna después de guardar/cargar.

Se resolvieron problemas con la selección del tipo de granada, las superposiciones de marcadores de brújula y los marcadores de misión faltantes.

Se corrigieron inconsistencias con los efectos de mejora de armas y armaduras, incluidos los precios y las reversiones de mejora.

Comportamiento mejorado del HUD y se prolongó la duración de las pistas de «Punto sin retorno» durante la misión Abajo.

Se corrigió un error que permitía al jugador vender objetos de misión usando el mando.

Y aproximadamente 50 «anomalías» menores.

Doblaje y animaciones faciales:

Se restauraron animaciones faciales faltantes para Sava en la misión Pisándole los talones y Ajenjo en la misión El eterno resplandor.

Se corrigieron líneas de voz faltantes durante la misión No permitas que nadie se vaya insatisfecho.

Se corrigieron los efectos de las llamadas por radio para que las voces de los PNJ reflejen correctamente la distancia durante la comunicación.

Y se corrigieron un par de cosas más.

Mundo:

Se corrigieron texturas parpadeantes en varios lugares, incluida la Esfera, la Base Militar y la Planta Química.

Se resolvieron problemas de movimiento, como quedarse atascado en ciertos lugares durante misiones como Una vez más a la brecha y Un duro despertar.

Se corrigieron los puntos de aparición de artefactos en algunas áreas.

Se corrigió el comportamiento de los PNJ durante los encuentros.

Se ajustó el volumen de la voz durante las tormentas para mejorar el balance del audio.

Ahora, solo resta ir a la zona y ver con nuestros propios ojos todos los cambios y arreglos que aplicó la actualización 1.01 a Stalker 2.

Fuente: Steam