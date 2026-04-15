Videojuegos

Stalker 2: Heart of Chornobyl, así es Sealed Truth el nuevo contenido que llega al juego con la actualización de abril (2026)

Descubre los secretos del Laboratorio X-18. Consigue equipo exclusivo y recompensas valiosas en esta expansión gratuita de la Zona.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La desarrolladora GSC Game World ha lanzado una nueva actualización de contenido para Stalker 2: Heart of Chornobyl. Bajo el nombre de Sealed Truth (Verdad Sellada), esta actualización introduce una línea narrativa nueva en el trasfondo de los laboratorios X, una de las localizaciones más emblemáticas dentro de la mitología de la franquicia. Este contenido se ha distribuido de manera gratuita como un gesto de agradecimiento a la base de jugadores y sirve como preámbulo al anuncio de la primera gran expansión de pago, titulada Cost of Hope, la cual tiene previsto su lanzamiento para el tercer trimestre del 2026.

¿Cuál es la historia de Sealed Truth, el nuevo contenido gratuito para Stalker 2: Heart of Chornobyl?

El eje central de esta actualización es el acceso a los niveles inferiores del Laboratorio X-18. Esta nueva misión, se activa a través de un nuevo arco argumental que involucra a Diod, un técnico ubicado en la zona conocida como Slag Heap. Skif, deberá colaborar con este personaje para infiltrarse en instalaciones que anteriormente se encontraban selladas. El objetivo principal de la misión no radica únicamente en la obtención de suministros, sino en la recuperación de información específica requerida por el Diod. Esta actualización se rige por una dinámica de alto riesgo y alta recompensa, en la cual los usuarios que completen la incursión en el Laboratorio X-18 podrán obtener pagos monetarios, equipo útil para la supervivencia en la Zona y datos narrativos que expanden el conocimiento técnico sobre los experimentos realizados en dichas instalaciones.

- Publicidad -

En nuestra reseña de Stalker 2: Heart of Chornobyl dijimos que este es un juego que nos regresa al pasado. Esto para bien o para mal es uno de los mayores atractivos del juego de GSC Game World. Stalker 2 sumerge al jugador en una misteriosa historia ambientada en un mundo oscuro. Este, además de enigmático, está lleno de paisajes lúgubres y espacios donde la tranquilidad de la vegetación y lo impredecible del clima contrastan para crear una atmósfera de peligro constante. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

Animal Crossing cumple 25 años de lanzamiento en N64, Nintendo reparte un detalle conmemorativo y notas de la actualización 3.0.2 de New Horizons
 Animal Crossing cumple 25 años de lanzamiento en…
El equipo japonés de carreras TKRI presenta un auto con el arte de Marin Kitagawa de My Dress-Up Darling
 El equipo japonés de carreras TKRI presenta un…
Por primera vez en su historia, el próximo juego de Professor Layton saldrá en una consola PlayStation y PC, además de Switch y Switch 2
 Por primera vez en su historia, el próximo…
Primera actualización de correcciones para Pokémon Champions en Nintendo Switch y Switch 2
 Primera actualización de correcciones para Pokémon Champions en…
La aplicación para niños ¡Hola, Yoshi! ya está disponible para descargar gratis en la eShop de Nintendo Switch
 La aplicación para niños ¡Hola, Yoshi! ya está…
Nintendo revela fecha de lanzamiento y precio de Rhythm Heaven Groove para Switch
 Nintendo revela fecha de lanzamiento y precio de…

Fuente: Steam

Más de:
Stalker 2: Heart of Chornobyl Stalker 2: Heart of Chornobyl
Roblox códigos de Adóptame [Adopt Me!] (abril 2026)
Animal Crossing cumple 25 años de lanzamiento en N64, Nintendo reparte un detalle conmemorativo y notas de la actualización 3.0.2 de New Horizons
El pandemonium llega a League of Legends con skins «diabólicas» para Vayne, Annie, Shaco y Kindred en el acto 1 de la temporada 2
Mouse: P.I. For Hire – Reseña (PC)
El inmenso mapa de la región Kanto en Japón para Forza Horizon 6
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Roblox códigos de Adóptame [Adopt Me!] (abril 2026)
No hay comentarios

Lo último

LEGO liberó las instrucciones para armar el set de medallas de Kanto de Pokémon con piezas tradicionales
Cultura POP
El pasado de Warhammer en los videojuegos ha sido salvado por una nueva colección con 20 juegos viejos de la franquicia
Videojuegos
Cómo conseguir las tarjetas de acceso a las bóvedas de Los Siete y del Rey de Hielo en Fortnite
Videojuegos
Skate. anuncia una colaboración con Nike SB, nuevas zapatillas, evento y todas las novedades en desarrollo para la Isla de Grom
Videojuegos