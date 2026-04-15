Stalker 2: Heart of Chornobyl, así es Sealed Truth el nuevo contenido que llega al juego con la actualización de abril (2026)

La desarrolladora GSC Game World ha lanzado una nueva actualización de contenido para Stalker 2: Heart of Chornobyl. Bajo el nombre de “Sealed Truth” (Verdad Sellada), esta actualización introduce una línea narrativa nueva en el trasfondo de los laboratorios X, una de las localizaciones más emblemáticas dentro de la mitología de la franquicia. Este contenido se ha distribuido de manera gratuita como un gesto de agradecimiento a la base de jugadores y sirve como preámbulo al anuncio de la primera gran expansión de pago, titulada “Cost of Hope”, la cual tiene previsto su lanzamiento para el tercer trimestre del 2026.

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¿Cuál es la historia de “Sealed Truth”, el nuevo contenido gratuito para Stalker 2: Heart of Chornobyl?

El eje central de esta actualización es el acceso a los niveles inferiores del Laboratorio X-18. Esta nueva misión, se activa a través de un nuevo arco argumental que involucra a Diod, un técnico ubicado en la zona conocida como Slag Heap. Skif, deberá colaborar con este personaje para infiltrarse en instalaciones que anteriormente se encontraban selladas. El objetivo principal de la misión no radica únicamente en la obtención de suministros, sino en la recuperación de información específica requerida por el Diod. Esta actualización se rige por una dinámica de alto riesgo y alta recompensa, en la cual los usuarios que completen la incursión en el Laboratorio X-18 podrán obtener pagos monetarios, equipo útil para la supervivencia en la Zona y datos narrativos que expanden el conocimiento técnico sobre los experimentos realizados en dichas instalaciones.

En nuestra reseña de Stalker 2: Heart of Chornobyl dijimos que este es un juego que nos regresa al pasado. Esto para bien o para mal es uno de los mayores atractivos del juego de GSC Game World. Stalker 2 sumerge al jugador en una misteriosa historia ambientada en un mundo oscuro. Este, además de enigmático, está lleno de paisajes lúgubres y espacios donde la tranquilidad de la vegetación y lo impredecible del clima contrastan para crear una atmósfera de peligro constante. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: Steam