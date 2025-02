Stalker 2: Heart of Chornobyl, estos son los cambios del parche 1.2

A finales de noviembre del 2024,GSC GameWorld lanzó el parche 1.02 para Stalker 2: Heart of Chornobyl. Sin embargo, a pesar de haber introducido un gran número de cambios al juego, muchos errores seguían presentes. Ahora, la desarrolladora ucraniana ha lanzado las notas del parche 1.2 para Stalker 2: Heart of Chornobyl. Así que aquí les diremos cuáles son los cambios más importantes de los más de 1700 implementados por GSC GameWorld en el parche 1.2 de Stalker 2: Heart of Chornobyl.

¿Cuáles son los principales cambios implementados en el parche 1.2 de Stalker 2: Heart of Chornobyl?

Este nuevo parche, que ya está disponible para todos los jugadores, trae consigo una serie de mejoras y correcciones diseñadas para mejorar la experiencia del jugador. Una de las novedades más destacadas de la actualización 1.2 es la mejora de la inteligencia artificial de los NPC. Los desarrolladores han trabajado arduamente para hacer que los NPC se comporten de manera más realista y dinámica. Ahora, estos personajes son capaces de buscar y recoger botín de forma más eficiente, cambiar de armas según la situación y hasta curarse a sí mismos.

La proyección de sombras de la linterna ha sido mejorada.

Además de las mejoras en la IA, la actualización 1.2 de Stalker 2: Heart of Chornobyl también incluye una gran cantidad de correcciones de errores que afectaban a diversos aspectos del juego. Se han solucionado problemas de rendimiento, glitches gráficos y otros inconvenientes que podían interrumpir la experiencia de juego. Asimismo, se han realizado ajustes en el equilibrio del juego para garantizar una mayor sensación de desafío y recompensa.

La compatibilidad con mods también se ha tenido en cuenta en esta actualización. Los desarrolladores han trabajado para asegurar que la mayoría de los mods populares funcionen sin problemas con la llegada del nuevo parche. En cuanto al rendimiento, la actualización 1.2 de Stalker 2: Heart of Chornobyl también trae consigo una serie de mejoras que buscan optimizar el juego y reducir los tiempos de carga.

La lista completa y detallada de cambios que llegan a Stalker 2: Heart of Chornobyl con el parche 1.2 se pueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: página oficial de Stalker 2