Stalker 2: Heart of Chornobyl – Reseña

La franquicia Stalker debuto en el año 2007 con el juego subtitulado Shadow of Chernobyl, juego que tuvo un relanzamiento este 2024 en Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Las siguientes secuelas de Stalker —Clear Sky y Call of Pripyat— llegarían a PC en el 2008 y 2009, respectivamente. Desde el último lanzamiento, la desarrolladora ucraniana anunció que Stalker 2 llegaría al mercado en el 2012. Desafortunadamente, ese mismo año GSC Game World anunció que Stalker 2 había sido cancelado.

Sin embargo, en el 2018 el proyecto resucitaría y GSC Game World reveló que el 2022 marcaría el regreso de Stalker. Desafortunadamente, debido a la invasión rusa a Ucrania, el lanzamiento de Stalker 2: Heart of Chornobyl sufrió un nuevo retraso. Ahora, después de 15 años del último lanzamiento oficial, por fin hemos vuelto a la zona y en nuestra reseña de Stalker 2: Heart of Chornobyl les contaremos todo lo que el regreso de esta franquicia de culto tiene para ofrecer.

Stalker 2 invita a perderse en un mundo enigmático y gigantesco

La historia de la franquicia Stalker, la cual se inspira en la novela Pícnic extraterrestre de 1972, se desarrolla en la Zona de exclusión de Chernóbil, conocida como «La Zona» luego de un segundo incidente en Chernóbil —en el 2006— que terminó por matar o mutar a quienes habitaban la zona. Años después, a la zona empezaron a llegar diferentes tipos de personas en búsqueda de dinero, objetos valiosos e investigaciones científicas. Sin embargo, debido al nuevo accidente, los niveles de radiación han aumentado, causando que los seres vivos sobrevivientes mutaran y que en el ambiente surgieran «Anomalías», fenómenos sobre naturales que en algunos lugares causan que aparezcan «Artefactos». Estos son objetos, los cuales pueden otorgarle a nuestro personaje estados alterados que sirven para aumentar la tolerancia a la radiación, electricidad o incluso mejorar el daño y la resistencia a ataques enemigos.

Hay muchos artefactos y combinaciones que hacen que sea necesaria su busqueda en la zona.

Nosotros en Stalker 2: Heart of Chornobyl, sin entrar en detalles que podrían arruinarles la historia, encarnamos a Skif. Él es un exmilitar que se encuentra un artefacto y decide ir a la zona para poder lucrarse con él. Luego de un ataque, Skif es despojado de su artefacto y para recobrarlo debe quedarse en la zona y convertirse en un Stalker solitario. Sin embargo, en el proceso nos encontramos con un mundo lleno de historias en donde cada decisión que tomemos afecta el rumbo de la trama.

¿Necesito conocer la historia de la trilogía original para entender qué pasa en Stalker 2?

Los audios y otros mensajes que encontramos en Stalker 2: Heart of Chornobyl son fundamentales para entender la historia de Skif.

Personalmente, este es el primer juego de la franquicia Stalker que tengo la oportunidad de jugar, Así que uno de mis temores era que fuera necesario conocer detalles de la historia de la franquicia de GSC Game World para entender la trama de Heart of Chornoby. Afortunadamente, para iniciar y disfrutar de Stalker 2 no se requiere haber jugado la trilogía original. Ya que, en nuestro camino explorando la zona, encontramos y se nos suministra de documentos, audios y extensas conversaciones que nos dan contexto sobre el universo y la historia de Skif, el protagonista de Stalker 2: Heart of Chornobyl. Sin embargo, no les podemos negar que a medida que avanzamos y conocíamos a las diferentes facciones tuvimos la necesidad de conocer más sobre este universo creado por GSC Game World.

Quizás, hoy en día, para algunos jugadores es normal que un videojuego requiera activamente del interés del jugador para que se le cuente la historia o se le dé un contexto al mundo. Esto si bien sirve para un juego como Elden Ring, en el caso de Stalker 2 no pensamos que funcione del todo bien.

En Stalker 2: Heart of Chornobyl el jugador tiene control total de la historia

Durante la aventura, nos toparemos con un gran número de personajes con los que podremos interactuar. Algunos de estos nos servirán para activar misiones, con las cuales expandiremos nuestro conocimiento sobre la zona. Adicionalmente, en Stalker 2: Heart of Chornobyl, el jugador podrá tomar decisiones que impactan el desarrollo de la historia y su final. Gracias a esto, hay misiones —principales o secundarias— donde tendremos objetivos opcionales. Algunos de estos nos abrirán nuevas misiones que expandirán una subtrama o que —como decíamos anteriormente— impactan el desenlace de la historia. Esto último es un distintivo de la franquicia. Ya que, desde su primera entrega, el juego contaba con siete finales, algunos de estos verdaderos y otros falsos.

Stalker 2: Heart of Chornobyl es inclemente

Stalker 2: Heart of Chornobyl es un RPG con elementos de sobrevivencia, en el que tenemos que manejar el inventario de manera inteligente. En este juego, además de luchar contra el ambiente, otros humanos y mutantes; debemos estar atentos de los estados físicos de nuestro personaje. Esto debido a que si tenemos hambre, nuestro desempeño físico se verá reducido y en caso de cargar mucho peso, nuestra movilidad se verá afectada haciendo que los movimientos consuman más estámina.

Stalker 2: Heart of Chornobyl es compatible con control, pero claramente esta diseñedo para ser jugado con teclado y mouse.

Conseguir un equilibrio entre en un buen equipo y un peso adecuado es esencial para viajar entre zonas. Porque en Stalker 2 no existe el viaje rápido y su mapa —según los desarrolladores— tiene una extensión de 60 Km2. Gracias a esto, en el juego encontraremos un sin fin de misiones secundarias, alijos secretos, PDAs con información, artefactos y muchos otros secretos. Así que si bien entendemos —y de hecho se siente natural— que no tenga el juego una mecánica de viaje rápido, si puede que algunos jugadores no se sientan cómodos con esta decisión de diseño, común en un juego del 2024. De todas maneras, aunque al principio puede ser tedioso, el viaje a pie por el mapa de Stalker 2: Heart of Chornobyl tiene su magia.

En Stalker 2, el viaje es la experiencia que acumulamos

La letra con sangre entra, es una frase que podría describir a la perfección la dificultad y progresión en Stalker 2: Heart of Chornobyl. El juego de GSC Game World premia la calma y la estrategia. Por ejemplo, antes de emprender un viaje largo es recomendable tener suficientes bebidas alcohólicas y energizantes. Ya que, estas nos sirven para disminuir los niveles de radiación y mantener la estámina para cuando queramos cruzar un terreno largo sin disminuir la velocidad, o escapar de una pelea que no podamos ganar.

Esto último es algo muy común debido a que el daño recibido es elevado y los enemigos —a pesar de algunos bugs de comportamiento que han ido parchando con actualizaciones— tienen muy buena puntería. Para hacer aún más difícil la experiencia para el jugador moderno, Stalker 2: Heart of Chornobyl presenta un movimiento tosco. Esto lo entendemos de un juego de hace 15 años, pero para un juego del 2024, puede hacer que se pierda la inmersión. Ya que, no salta obstáculos que son comunes en juegos en primera persona y movimientos vitales para el combate como una buena cobertura o deslizarse no están presentes.

El sigilo y la paciencia son la mejor arma

En nuestras manos está si atacamos de frente o con calma.

Por otro lado, Stalker 2: Heart of Chornobyl cuenta con una gran variedad de armas. La duración y efectividad de estas depende en gran medida de las modificaciones que logremos hacerles. Adicionalmente, las armas en el juego tienen una vida útil. Cuando esta vida útil está por terminar, las armas empiezan a tener fallos cada vez más frecuentes. Así que es vital estar pendiente de la durabilidad de los objetos, porque de lo contrario una bala puede bloquear el arma en el momento menos conveniente. Esto nos lleva a uno de los problemas más evidentes en la progresión del juego, el cual es el costo de las mejoras y reparaciones. Este es sumamente elevado y para costearlas debemos hacer un gran número de misiones secundarias o vender nuestros objetos más preciados.

Todo este combate, supervivencia y exploración están ambientados por una gran variedad de zonas llenas de particularidades y con escenarios llenos de vegetación, con un evidente y abismal salto gráfico. Si bien al principio de nuestro tiempo con Stalker 2: Heart of Chornobyl experimentamos algunos inconvenientes, los cuales paulatinamente han ido disminuyendo. Sin embargo, no todos están solucionados, pero la cantidad de problemas resueltos —en especial con la última actualización— son prueba de la dedicación que el estudio ucraniano tiene con su juego. Algunos de estos errores no interrumpían el desempeño de las misiones, estos fueron los más normales durante nuestro tiempo de juego. No obstante, algunas misiones secundarias fallaban sin explicación. Afortunadamente, nunca tuvimos un error con una misión principal que impidiera nuestro progreso en la historia.

¿Es bueno o malo el desempeño de Stalker 2: Heart of Chornobyl en PC?

Nosotros tuvimos la oportunidad, para escribir nuestra reseña de Stalker 2: Heart of Chornobyl, de jugar con la versión de PC (Steam). Así que, les contamos que gracias a tecnologías como DLSS o FSR —que es compatible con nuestra GPU— el desempeño del título de GSC Game World es aceptable con GPUs de gama media. Sin embargo, la ejecución del juego no solo depende de la tarjeta de video. Así que, hay que tener en cuenta que la CPU sea robusta y la memoria RAM abundante.

Así que les recomendamos estar muy consciente de los requerimientos mínimos y recomendamos para correr de manera adecuada el juego. Ya que, aunque las actualizaciones que ha recibido Stalker 2: Heart of Chornobyl hasta el día de hoy han mejorado el desempeño, aún dista bastante de ser perfecto. Claro está, esto último, entendiendo la naturaleza de su estudio y lo complicado que ha sido el desarrollo.

Stalker 2: Heart of Chornobyl 8 Calificación general

Reseña hecha con una copia digital de Stalker 2: Heart of Chornobyl para Steam provista por GSC Game World. El juego también está disponible en Xbox Series y en el servicio Xbox Game Pass.