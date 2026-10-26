Videojuegos

Stalker 2: todos los cambio del parche o actualización 2.1

La zona sigue recibiendo mejoras de calidad de vida y correcciones de errores.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

GSC Game World ha lanzado oficialmente la actualización 2.1, titulada «The Zone Lookout», para el juego Stalker 2: Heart of Chornobyl. Este parche ya se encuentra disponible para los jugadores en PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de las tiendas de Steam, Epic Games Store, GOG y Microsoft Store. La nueva actualización incluye ajustes significativos creados a partir de los comentarios de la comunidad acompañados por una amplia serie de correcciones de errores.

¿Cuáles son los cambios que agrega la nueva actualización 2.1 a Stalker 2?

El cambio principal de este parche es la posibilidad de ajustar manualmente la distancia de visualización de los personajes NPC. Para acceder a esta función, los usuarios deben ingresar a la ruta de Ajustes, luego Juego y finalmente Opciones de visualización. En este apartado se puede elegir entre diversos ajustes preestablecidos según la potencia de cada consola o PC. El equipo desarrollador recomienda mantener la opción predeterminada para garantizar una ejecución estable. Aumentar el rango visual puede impactar el rendimiento del juego, mientras que el preset Dinámico escala la distancia de forma automática. Cabe señalar que este incremento aplica esencialmente a los NPC del ecosistema A-Life y no a los personajes de misiones o guionizados.

- Publicidad -

Para hacer que los combates a larga distancia se sientan naturales, se aplicaron mejoras internas y ajustes de balance. La trayectoria y balística de las armas fueron reajustadas, y ahora los tiroteos lejanos pueden escucharse a mayor distancia según el ajuste visual seleccionado. Por último, la actualización introduce el viaje rápido mediante líderes de escuadrón. Al recorrer la Zona, los jugadores pueden encontrar stalkers neutrales o aliados cuyos líderes aparecen marcados en la brújula. Estos guías ofrecen llevar al jugador a destinos cercanos y previamente explorados dentro de su ruta de viaje. Sin embargo, este servicio requiere pagar dinero en efectivo, no está disponible para personajes con exceso de carga en su equipaje y no realiza trayectos largos hacia zonas lejanas como Pripyat.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

A pesar del éxito de Ghost of Yotei, PlayStation despidió a varios desarrolladores de Sucker Punch
 A pesar del éxito de Ghost of Yotei,…
Microsoft quiere cerrar Arkane Studios,pero tienen hasta mitad de noviembre para buscar comprador
 Microsoft quiere cerrar Arkane Studios,pero tienen hasta mitad…
Cocina una nueva aventura en One Piece: Grand Gourmet, el nuevo juego de Kairosoft y Bandai Namco
 Cocina una nueva aventura en One Piece: Grand…

Fuente: página oficial de Stalker 2

Más de:
Stalker 2: Heart of Chornobyl Stalker 2: Heart of Chornobyl
La nueva actualización de Assassin’s Creed Black Flag Resynced trae nuevo contenido y el modo Nuevo juego+, pero no habrán DLC ni nuevas misiones en el futuro
A pesar del éxito de Ghost of Yotei, PlayStation despidió a varios desarrolladores de Sucker Punch
Finalmente revelaron cómo es ‘Asedio al Castillo Doom’, el nuevo modo roguelike de Marvel Cosmic Invasion
Phantom Blade Zero – Reseña (PS5)
Microsoft quiere cerrar Arkane Studios,pero tienen hasta mitad de noviembre para buscar comprador
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior La nueva actualización de Assassin’s Creed Black Flag Resynced trae nuevo contenido y el modo Nuevo juego+, pero no habrán DLC ni nuevas misiones en el futuro
No hay comentarios

Lo último

Saint Seiya: así es la figura del caballero dorado Milo de Escorpión (HQS) de Tsume Art
Cultura POP
Dragon Ball Super: Beerus, Vegeta muestra destellos del Ultra Ego y todos los cambios del episodio 3 respecto al anime del 2015
Anime y Manga
Kaiju No. 8: el arco final del anime se adaptará en una película que se estrenará en el 2027
Anime y Manga
Cocina una nueva aventura en One Piece: Grand Gourmet, el nuevo juego de Kairosoft y Bandai Namco
Videojuegos