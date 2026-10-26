Stalker 2: todos los cambio del parche o actualización 2.1

GSC Game World ha lanzado oficialmente la actualización 2.1, titulada «The Zone Lookout», para el juego Stalker 2: Heart of Chornobyl. Este parche ya se encuentra disponible para los jugadores en PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de las tiendas de Steam, Epic Games Store, GOG y Microsoft Store. La nueva actualización incluye ajustes significativos creados a partir de los comentarios de la comunidad acompañados por una amplia serie de correcciones de errores.

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¿Cuáles son los cambios que agrega la nueva actualización 2.1 a Stalker 2?

El cambio principal de este parche es la posibilidad de ajustar manualmente la distancia de visualización de los personajes NPC. Para acceder a esta función, los usuarios deben ingresar a la ruta de Ajustes, luego Juego y finalmente Opciones de visualización. En este apartado se puede elegir entre diversos ajustes preestablecidos según la potencia de cada consola o PC. El equipo desarrollador recomienda mantener la opción predeterminada para garantizar una ejecución estable. Aumentar el rango visual puede impactar el rendimiento del juego, mientras que el preset Dinámico escala la distancia de forma automática. Cabe señalar que este incremento aplica esencialmente a los NPC del ecosistema A-Life y no a los personajes de misiones o guionizados.

Para hacer que los combates a larga distancia se sientan naturales, se aplicaron mejoras internas y ajustes de balance. La trayectoria y balística de las armas fueron reajustadas, y ahora los tiroteos lejanos pueden escucharse a mayor distancia según el ajuste visual seleccionado. Por último, la actualización introduce el viaje rápido mediante líderes de escuadrón. Al recorrer la Zona, los jugadores pueden encontrar stalkers neutrales o aliados cuyos líderes aparecen marcados en la brújula. Estos guías ofrecen llevar al jugador a destinos cercanos y previamente explorados dentro de su ruta de viaje. Sin embargo, este servicio requiere pagar dinero en efectivo, no está disponible para personajes con exceso de carga en su equipaje y no realiza trayectos largos hacia zonas lejanas como Pripyat.

Fuente: página oficial de Stalker 2