Star Citizen: todos los cambios y novedades de la actualización Alpha 4.4

Cloud Imperium Games (CIG) ha lanzado la actualización Alpha 4.4 para Star Citizen, la cual se llama Bienvenidos a Nyx. Esta es una de las actualizaciones más significativas para el simulador espacial de CIG, que lleva 13 años en continuo desarrollo. Este parche introduce el tercer sistema estelar del juego llamado Nyx ya continuación, les contaremos todas las novedades que podrán encontrar en la Alpha 4.4 los jugadores de Star Citizen.

Nyx añade al universo de Star Citizen el cinturón de asteroides Glaciem Ring, el asteroide habitado Delamar y el asentamiento subterráneo de Levski, que sirve como hogar para la gente de la alianza de Levski.

Novedades del parche o actualización de noviembre de 2025 para Star Citizen

La actualización Alpha 4.4 de Star Citizen introduce la operación Sworn Enemies, una nueva cadena de misiones que se centra en la investigación de estaciones abandonadas en busca de tecnología Vanduul. Esta operación está acompañada por la aparición de nuevos pilotos enemigos, que operan naves Vanduul como la Stinger, Glaive, Scythe y Blade. Otras novedades funcionales incluyen la incorporación de ascensores de carga exteriores para la manipulación de mercancía y nuevas opciones de personalización de personaje, con la adición de un nuevo peinado y once tipos de barba.

Finalmente, para celebrar el lanzamiento, el estudio ha activado una prueba gratuita en el marco de la Intergalactic Aerospace Expo (IAE) 2955. Este evento permite jugar gratis desde el 20 de noviembre hasta el 3 de diciembre, poniendo a disposición de los jugadores cerca de 200 naves para pilotar. La IAE 2955 será el escenario para la presentación de nuevas naves. Entre ellas se encuentran la RSI Perseus, una cañonera pesada diseñada para combates contra amenazas múltiples, y la RSI Salvation, una nave de salvamento compacta orientada a principiantes. Se espera el debut de cuatro vehículos adicionales a lo largo de la exposición.

Fuente: canal oficial de Star Citizen en YouTube