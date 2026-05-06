Star Fox para Switch 2: todo lo que debes saber sobre el nuevo remake de Star Fox 64

Tras su estelar aparición en Super Mario Galaxy: La película, Fox McCloud vuelve a los aires con un segundo remake de Star Fox 64, juego que a su vez tuvo un primer remake en Nintendo 3DS con efecto estereoscópico. Star Fox para Switch 2 presenta además una historia precuela adicional, con el padre de Fox y su flota en la trama predecesora con el antagónico Dr. Andross. El juego se anunció durante un sorpresivo Nintendo Direct. Experimenta nuevos modos de juego y otros retornantes, mientras te embarcas en una peligrosa misión para salvar el Sistema Lylat, el cual ahora se puede explorar con mayor detalle gracias a una renovación visual completa del juego.

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El maníaco científico Andross busca el control del sistema estelar Lylat, solo Fox McCloud y el equipo Star Fox se interponen en su camino. Pilotea tu Arwing y viaja por el sistema luchando contra fuerzas enemigas y realizando maniobras aéreas, como barrel rolls y volteretas, para sacudirte a los enemigos. Encuentra rutas alternativas a través del Sistema Lylat durante múltiples partidas, asumiendo nuevas misiones y desafíos variados.

Este nuevo Star Fox se puede considerar una versión màs cinematográfica de Star Fox 64, con diseños de personajes renovados, una apariencia actualizada para cada etapa, además de escenas detalladas, diálogos totalmente doblados y una majestuosa banda sonora orquestal.

Los jugadores visitarán lugares emblemáticos del clásico de Nintendo 64, incluyendo ajustes de dificultad y una variedad de niveles, misiones en las modalidades Landmaster, Blue Marine y All-Range. Los diseños de los niveles son los mismos que en Star Fox 64, pero los diálogos, los gráficos y los diseños de personajes han sido completamente renovados para Switch 2.

Fox McCloud

«Do a barrel roll!»

Star Fox también incluirá secuencias de video totalmente nuevas. Los jugadores podrán afrontar misiones de desafío con nuevas tareas en cada misión que no encontrarás en el juego estándar. Estas misiones estarán disponibles en modo Normal o Experto. Como está disponible para Switch 2, puedes jugar usando controles de ‘mouse’ con los Joy-Con, incluyendo el modo cooperativo donde uno controla al piloto con un Joy-Con y el otro usa los controles de ‘mouse’ como artillero.

Súbete a tu Arwing, un caza aeroespacial de alto rendimiento y usa disparos láser para derribar a las fuerzas opositoras. También puedes frenar en el aire para quitarte a los enemigos de encima, desplegar un boost para obtener empuje adicional, dar una voltereta y, por supuesto, realizar barrel rolls para defenderte del fuego entrante.

Slippy Toad

El Modo Batalla de 4 vs 4 regresa de Star Fox 64 también regresa. Los jugadores pueden enfrentarse como los equipos Star Fox o Star Wolf en Corneria, Fichina y el Sector Y. Estas partidas se pueden jugar mediante emparejamiento o en partidas privadas. Como en Star Fox 64, puedes jugar al Modo Batalla usando GameShare local. También puedes usar GameChat con el juego, incluyendo una función de avatar que hace que tu apariencia en cámara se vea como la de tu personaje favorito de Star Fox.

Falco Lombardi

Peppy Hare

Este nuevo juego de Star Fox es uno de tres reportados para Switch 2 el pasado mes de marzo, entre los que se encuentra también un segundo remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time –que vería la luz este mismo año– y un nuevo Super Mario en 3D para el 2027.

El juego digital tendrá un precio de $50 USD en la eShop, por lo que la versión física –con esta portada– sería a $60 USD.

Star Fox no vuela muy lejos de tu consola, ya que llegará a Nintendo Switch 2 el 25 de junio.