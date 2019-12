Star Ocean: First Departure R – Reseña

By

Aunque no tan popular como Final Fantasy y Dragon Quest, la importancia de Star Ocean (1996) dentro del género JRPG no puede subestimarse. Este fue uno de los primeros videojuegos de este tipo que dejó de lado el sistema de combate por turnos para adoptar uno en tiempo real. Fue un título cuya presentación visual y sonora llevó a la Super Famicom hasta sus límites. El estudio tri-Ace tuvo que emplear un chip de compresión especial para almacenar todos los datos del juego.

Sin embargo, esta reseña no se enfoca en un juego de hace más de 20 años. Por lo menos no en el sentido estricto de la palabra. En cambio, se enfoca en la reciente remasterización del ‘remake’ que originalmente debutó en PlayStation Portable.

Por un lado, esto es perfecto: una nueva generación ahora puede experimentar un clásico del género en PS4 y Switch. Por otro lado, Star Ocean: First Departure R cuenta con elementos de hace 10 y 20 años que no han envejecido del todo bien.

Lo primero que debe mencionarse es que Star Ocean: First Departure R trae pocas innovaciones con respecto al ‘remake’ para PSP. Estas consisten en un rebalanceo de la dificultad, un aumento de la velocidad al desplazarse por el mundo abierto, la creación de nuevos retratos para los personajes y la opción de cambiar las voces.

Aunque los mencionados cambios sean minúsculos, cabe recordar que el ‘remake’ salió hace más de una década para una consola ya descontinuada. Si había un momento adecuado para trasladarlo a las consolas de nueva generación, ese era ahora. Sin embargo, no puede negarse que la falta de innovaciones y actualizaciones son la principal debilidad de Star Ocean: First Departure R.

Desafortunadamente, no es la única falencia.

¿Qué mejor lugar para continuar hablando de los problemas de Star Ocean: First Departure R que su historia? Esta pone a los jugadores en los zapatos de Roddick, miembro de la Fuerza de Defensa de Kratus. Sin embargo, la vida del protagonista y sus amigos cambia cuando una misteriosa enfermedad azota al planeta Roak y transforma a sus habitantes en piedra. No obstante, este tan solo es el principio.

En búsqueda de una cura, Roddick y sus amigos se topan con dos miembros de una federación especial provenientes de la Tierra: Ronyx e Ilia. Sin embargo, su visita al planeta no es sin un propósito. Parece que la enfermedad es realmente un arma biológica desarrollada por otra potencia espacial: Lezonia. Ronyx e Ilia proponen a Rodrick y sus amigos el unirse a la búsqueda de una cura para su planeta.

Sin embargo, los protagonistas no tardan en descubrir que la cura no puede conseguirse en el presente. ¿La solución? Viajar al pasado.

Dejando de lado que los viajes temporales no son nada nuevo en los JRPG, ni siquiera en 1996, la historia de Star Ocean es una que sufre por su terrible ritmo. La trama establece un antagonista y un conflicto claros en la primera hora de juego para luego cambiarlos por unos completamente nuevos. Más adelante, un conflicto que gira alrededor de una búsqueda se resuelve y se convierte en una típica historia en la que los héroes han de salvar el mundo. El terrible ritmo de la trama hace que esta algunas veces se sienta sin foco y que los personajes actúen sin motivación alguna. Este es uno de los muchos aspectos que pudo haber solucionado esta remasterización.

En lo que respecta a jugabilidad, uno de los principales problemas de Star Ocean: First Departure R es lo repetitivos que pueden llegar a ser los combates. Si bien ha de reconocerse la importancia que tuvo el sistema de batalla de tiempo real en 1996, no tiene mucha profundidad en 2019. Los jugadores pueden controlar a uno de cuatro integrantes de la ‘party’ y asignar técnicas a botones. No obstante, también pueden detener el tiempo y seleccionar habilidades en el menú ‘Simbología’.

¿Qué hay de los demás personajes? Estos son controlados por la IA, aunque los jugadores también podrán darles órdenes y establecer sus estrategias de combate.

Aunque los jugadores pueden alternar el control entre cualquier miembro activo de la ‘party’, la mayoría de los combates se reducirán a machacar los botones de ataque y habilidades especiales. Por supuesto, hay ocasiones en las que es necesario coordinar a los personajes según sus especialidades. Desafortunadamente, la mayoría de estos encuentros resultan injustos por las altas estadísticas de los enemigos. Por este motivo, resulta preferible ‘grindear’ y ‘farmear’ ítems a lo largo de la aventura.

Una de las razones por las cuales las derrotas en los combates pueden resultar tan frustantes es porque los puntos de guardado son muy restrictivos. Estos se limitan al mundo abierto y zonas específicas dentro de los calabozos. En otras palabras, ciertas derrotas llevarán a los jugadores hasta mucho antes del principio de un calabozo. Este es otro de los motivos por el cual resulta preferible ‘grindear’ y ‘farmear’ ítems.

Hasta el momento debe parecer que Star Ocean: First Departure R es un tiempo miserable. Si bien hay elementos del juego original y el ‘remake’ que no han envejecido del todo bien, hay otros que aún se mantienen muy interesantes. Los más destacados son la personalización de personajes, el reclutamiento de los mismos y las bifurcaciones en la historia dependiendo de las decisiones tomadas.

En Star Ocean, los personajes suben de nivel y obtienen ‘Puntos Especiales’ al derrotar a enemigos. Mientras que las subidas de nivel aumentan las estadísticas generales de los personajes, los ‘Puntos Especiales’ pueden invertirse en aptitudes específicas. Estas se desbloquean al comprar habilidades. Cada una de estas —conocimiento, sentido, combate y técnica— ofrece técnicas pasivas y aptitudes únicas, las cuales son vitales para que los personajes aprendan especialidades.

Mientras que algunas especialidades pueden desbloquearse por medio de una aptitud puntual, otras requieren de la combinación de múltiples. La mayoría de las especialidades solo son aplicables fuera de los combates. Pueden comprender desde elaboración de objetos y mejora de armas hasta la capacidad de robar a NPC y hacer contrabando. La «compra» y distribución de aptitudes es completamente libre.

¿Qué hay de las bifurcaciones en la historia dependiendo de las decisiones tomadas? A la entrada de cada ciudad, los jugadores tendrán la oportunidad de activar una ‘Acción Privada’. Esta hará que los miembros de la ‘party’ se dispersen por la ciudad y se habiliten interacciones únicas entre Roddick y sus compañeros. Dependiendo de las elecciones tomadas durante estas interacciones, la relación entre el protagonista y los demás personajes puede volverse más cercana. Esto habilitará finales únicos.

A esto se suma que, dependiendo de las decisiones tomadas a lo largo de la aventura, los jugadores podrán reclutar hasta ocho miembros a su ‘party’. Sin embargo, hay más de diez miembros disponibles. Mientras que algunos se unen al grupo de forma automática, otros requieren de acciones y condiciones específicas.

Para concluir, ¿por qué no hablar de otro de los aspectos más notorios de Star Ocean: First Departure R? Por supuesto, nos referimos a su presentación visual. Aunque poco innova con respecto al ‘remake’ que llegó a PSP, la remasterización pule los ‘sprites’ y los fondos del título de 2007 para que luzcan correctamente en pantallas de alta definición. Por supuesto, el juego luce aún mejor en pantallas pequeñas. Por este motivo, el jugarlo en el modo portátil de Nintendo Switch es lo mejor.

Star Ocean: First Departure R 7/10 Nota Lo que nos gustó - La mejor forma de experimentar este clásico del género JRPG.

- A pesar de tener mecánicas de 10 e incluso 20 años de edad, varias de estas se mantienen novedosas incluso hoy en día.

- Gracias a la remasterización, los sprites han "envejecido" bien.

Lo que no nos gustó - El obligatorio grinding y farming pueden tornarse repetitivos.

- Una historia que destaca más que nada por su terrible ritmo.

- Los sistemas de guardado y combate hubieran podido utilizar algunas actualizaciones.

- No aporta grandes novedades.

En resumen Star Ocean: First Departure R cuenta con mecánicas y demás aspectos que no han envejecido del todo bien. Sin embargo, es fácil ver el por qué el juego original de 1996 adquirió estatus de culto y su remake de 2007 fue tan bien recibido. Aunque Star Ocean: First Departure R solo es una remasterización de dicho remake, esta pule sprites de hace más de 10 para que luzcan atractivos incluso en una pantalla HD. En cuanto a la exploración y el combate, la remasterización realiza algunos cambios para que estos aspectos sean más sencillos.

Reseña hecha con copia digital Star Ocean: First Departure R para PlayStation 4 brindada por Square Enix.