Durante la transmisión de The Game Awards 2021 hubo una serie de juegos que fueron anunciados. Unos llamaron más la atención que otros, pero en ese grupo se encontraba Star Trek: Resurgence, un título que nos hará vivir de nuevo esta gran franquicia y del que ya se reveló un video de siete minutos de jugabilidad.

Sabemos que Star Trek: Resurgence es una aventura narrativa y el video de jugabilidad revelado confirma que sus mecánicas que se basarán bastante en los diálogos. En medio de una conversación, la persona tendrá momentos en los que podrá elegir entre tres opciones de comentarios. Dependiendo de su elección, la historia se puede desarrollar de una manera específica.

Por ejemplo, en el video podemos escuchar un asunto delicado que surgió entre dos razas alienígenas, lo cual desemboca en un conflicto que puede causar un gran derramamiento de sangre. La Federación debe mantenerse neutral al tiempo que intenta ayudar a resolver este problema.

Según la página oficial de Star Trek: Resurgence, el juego también contará con «construcción de relaciones» y exploración. Habrá mecánicas como la de pilotar la nave o interactuar con objetos dentro de ella para alcanzar ciertos objetivos. Además, prometen que habrá también momentos en los que habrá sigilo y otros en donde habrá combate con pistolas láser.

La historia se centrará en dos personajes específicos, aunque el jugador podrá controlar de vez en cuando a otros por temas de mecánicas. El desarrollo está siendo adelantado por Dramatic Labs, una empresa creada con una buena cantidad de exempleados de Telltale Games (The Wolf Among Us y Batman: The Enemy Within.

No hay todavía una fecha aproximada de salida para Star Trek: Resurgence.

Fuente: Dramatic Labs