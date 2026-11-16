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Star Wars: Galactic Racer sí recibirá el modo de juego que todos los jugadores están pidiendo

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No hay duda de que Star Wars: Galactic Racer es uno de los mejores juegos de carreras del año y el título que tanto los fanáticos de Episode I: Racer como los de Burnout estaban esperando desde hacer años, pero tiene un enorme defecto: la falta de un modo multijugador local a pantalla partida. Afortunadamente, eso será corregido en unos meses.

Mediante una publicación en sus redes sociales oficiales el equipo detrás del juego por fin nos dio la noticia que más queríamos. A continuación pueden leer nuestra traducción al español del comunicado.

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¡Los escuchamos! Las carreras multijugador local con pantalla partida llegarán a comienzos de 2027.

Un equipo de Fuse Games está trabajando fuerte para traer un nuevo modo de juego a Star Wars: Galacti Racer: Juego libre.

Este nuevo modo les permitirá escoger su vehículo, personaje, planeta y pista en solitario o hasta con tres jugadores más con la acción en pantalla dividida.

Puede ver el texto original en inglés en la siguiente publicación.

Ahí lo tienen. El deseado multijugador local a pantalla partida llegará a Star Wars: Galactic Racer a comienzos de 2027 como parte de una actualización gratis que agregará el modo ‘Juego libre’. No dieron la fecha exacta, pero «a comienzos» suele significar «el primer trimestre». Con suerte lo tendremos antes de que termine marzo.

Pero la verdad es que nos hubiera gustado mucho que este modo hubiera estado disponible desde el mismo lanzamiento del juego.

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Star Wars: Galactic Racer está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante las tiendas Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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