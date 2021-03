El pasado enero, el divertido y exitoso Star Wars Jedi: Fallen Order recibió una actualización que lo optimizó para funcionar mejor en las consolas de nueva generación PS5 y Xbox Series X|S. Esta permite disfrutar el juego a 60 cuadros de animación por segundo (fps) y mayores resoluciones dinámicas. Sin embargo, parece que EA y Respawn Entertainment todavía tienen planes para la aventura de Cal Kestis.

El tablero de clasificación de juegos de Alemania USK agregó a su base de datos nuevas entradas para Star Wars Jedi: Fallen Order, tanto para PS5 como para Xbox Series X|S. Estas son diferentes a las versiones ya existentes para PS4 y Xbox One que se pueden jugar en las consolas de nueva generación mediante retrocompatibilidad.

Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué podrían incluir estas nuevas versiones de Star Wars Jedi: Fallen Orden que no haya sido agregado en la actualización de enero? Lo primero que se nos viene a la mente es soporte nativo para resolución 4K. También podrían tener una mejora gráfica y no descartamos que algo de contenido extra. Por supuesto, esto no es más que especulación de nuestra parte. Tendremos que esperar un anuncio oficial.

Eso sí, comprendemos que EA quiera «mimar» este juego. Su éxito fue inesperado para ellos y causó que recuperaran la fe en los títulos para un solo jugador. Es gracias a esto que Dragon Age 4 no será un juego-como-servicio multijugador.

Via: Gematsu

Fuente: tablero de clasificación de juegos de Alemania USK