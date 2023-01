Star Wars Jedi: Fallen Order fue uno de nuestros juegos favoritos de 2019 y el que nos devolvió la fe en la capacidad de EA de producir buenos juegos basados en La Guerra de las Galaxias. Pronto tendremos en nuestras manos su secuela, Star Wars Jedi: Survivor, así que vamos a repasar todo lo que necesitamos saber sobre este juego: cuándo sale o cuál es su fecha de lanzamiento, historia, personajes, plataformas para las que estará disponible, nuevas mecánicas, ediciones especiales, quién está en el tanque de bacta de los avances y mucho más.

Este artículo será actualizado a medida que revelen nueva información sobre este título. Si lo que buscan es una reseña del juego anterior, Fallen Order, pueden encontrarla aquí.

Índice

¿Cuándo sale Star Wars Jedi: Survivor?

De acuerdo a EA y Respawn Entertainment, la fecha de lanzamiento de Star Wars Jedi: Survivor será el viernes 17 de marzo de 2023.

Aunque no se puede descartar que sea aplazado, todo parece indicar que es la fecha definitiva.

¿Para cuáles plataformas y consolas estará disponible?

Podremos jugar la nueva aventura de Cal Kestis en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en PC. No habrán versiones para la anterior generación de consolas, así que no podremos jugarlo en PS4 ni en Xbox One.

Tráileres/Avances

Antes de continuar, demos una mirada a los tráileres y avances del juego revelados hasta ahora.

‘Teaser’ oficial

Tráiler de revelación

¿Cuál es la historia o trama de Star Wars Jedi: Survivor?

Cinco años después de escapar de la Fortaleza Inquisitorius en Nur y destruir el Holocrón con la ubicación de niños sensibles a la Fuerza en los eventos de Fallen Order, Cal Kestis y sus compañeros de la nave Mantis continúan huyendo del Imperio Galáctico.

Al momento de realizar esta nota no se conocen más detalles oficiales sobre la historia o trama de Star Wars Jedi: Survivor. Lo visto en el tráiler sugiere que Cal Kestis se ha estado enfrentando al Imperio por su propia cuenta y que esto lo ha puesto en la mira no solo de cazarrecompensas e Inquisidores, sino de un senador.

¿Quién es el hombre en el tanque de Bacta?

En los tráileres de Jedi: Survivor podemos ver a un misterioso personaje que Cal aparentemente busca rescatar de un tanque de Bacta. Un diálogo que escuchamos y que presumiblemente pertenece a este hombre dice «la Orden se ha ido. Fui traicionado por aquel en el que más confiaba. No seré aprisionado de nuevo».

Todo indica que este es un nuevo personaje que pertenecía a la Orden Jedi y —de acuerdo a algunos reportes— sería interpretado por el actor Cody Fern, conocido de American Horror Story. Algunos quieren creer que se trata de Garen ‘Starkiller’ Malek, de la vieja serie de juegos The Force Unleashed, pero no hay nada que nos haga creer que puede ser verdad.

Lo que sí sabemos es que el Jedi del tanque de bacta jugará un papel importante en la trama de Survivor.

¿El Gran Inquisidor será el villano de Jedi: Survivor?

En el ‘teaser’ oficial del juego vimos a un Pau’ano con el viejo Sable de Luz de Cal en su poder. Inicialmente pensamos que se trataba del Gran Inquisidor —un personaje bien conocido de Star Wars Rebels, Obi-Wan Kenobi y los cómics— pero no será así.

Este nuevo personaje es un senador imperial que se ha interesado en el joven Jedi. Todavía desconocemos cuáles serán sus objetivos.

Si quieren conocer más sobre los Inquisidores, les recomendamos seguir este enlace.

En que parte de la continuidad de Star Wars se desarrolla Star Wars Jedi: Survivor

La historia ocurre cinco años después de los eventos de Fallen Order y eso significa que Jedi: Survivor ocurre en el año 9 BBY (nueve años antes de la batalla de Yavin). Ese es el mismo año en el que ocurren los eventos de la serie Obi-Wan Kenobi.

Esto significa que los eventos del juego se desarrollarán en la cúspide de poder del Imperio Galáctico y algunos años antes de la formación oficial de la Alianza Rebelde. Durante ese tiempo, los Jedi sobrevivientes a la Orden 66 como Obi-Wan Kenobi, Kanan Jarrus, Cere Junda y el mismo Cal Kestis están siendo activamente perseguidos por los inquisidores en la galaxia.

¿Qué personajes aparecerán en el juego?

Esta es la lista oficial hasta el momento:

Cal Kestis

BD-1

Cere Junta

Bode Akuna (amigo de Cal, visto en el tráiler de revelación)

Senador Imperial Pau’ano

Cazarrecompensas no identificados

Inquisidor no identificado

Jedi no identificado encerrado en un tanque de bacta

Aunque no han confirmado oficialmente la presencia de otros personajes de Fallen Order como Greez y Merrin, sus actores de voz —Daniel Roebuck y Tina Ivlev— sí aparecen en la página de IMDB del juego.

Ediciones especiales y de colección

Hay tres ediciones normales y especiales de Jedi: Survivor que ya están en preventa. Son las siguientes.

Edición estándar (PS5, XSX, PC)

Esta edición solamente incluye el juego y costará $69.99 dólares. Su precio de precompra en Steam es de $279.999 pesos colombianos. Si la compramos anticipadamente, obtendremos los siguientes bonus.

Objeto estético «Ermitaño»

Conjunto de sable de luz «Ermitaño»

Conjunto de bláster «Combustión»

Edición deluxe (PS5, XSX, PC)

Esta edición costará $89.99 dólares. Su precio de precompra en Steam es de $349.999 pesos colombianos e incluirá los siguientes bonus además de los incluidos con la edición estándar:

Pack estético «Héroe galáctico»: Objeto estético «Scoundrei» Objeto estético «Resistente» de BD-1 Conjunto de bláster «DL-44»

Pack estético «Nuevo héroe»: Objeto estético «Héroe rebelde» Objeto estético «Astro BD» de BD-1 Conjunto sable de luz «Héroe rebelde»



Edición de colección

Esta edición es exclusiva de Limited Run Games y al momento de realizar esta nota se encontraba agotada. Cuesta $300 dólares y, además del contenido de la edición deluxe del juego, incluye los siguientes objetos.

Replica del mango del Sable de Luz de Cal Kestis

Caja para el mango del Sable de Luz

Steelbook

Certificado de autenticidad

Esas son las ediciones especiales o de colección de Star Wars Jedi: Survivor reveladas hasta ahora.

Nuevos elementos de jugabilidad

Cal será acompañado por un personaje controlado por la IA que lo ayudará en batalla y a resolver acertijos. En el tráiler de revelación vemos a uno de ellos: su amigo Bode Akuna.

Nuevas habilidades de la Fuerza y técnica des combate con uno o dos Sables de Luz.

En ciertos lugares podremos bajar por una pared clavando el Sable de Luz en ella.

Podremos usar Sables de Luz con guardamanos, similar al usado por Kylo Ren en El Despertar de la Fuerza, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker.

Ahora saben más sobre cuándo sale o cuál es la fecha de lanzamiento de Star Wars Jedi: Survivor, su historia, personajes, ediciones especiales, continuidad con la saga, el villano y quién es el hombre en el tanque de bacta. A medida que sepamos más, actualizaremos este artículo.