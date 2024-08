Star Wars Outlaws – Reseña

A pesar de lo que algunos fanáticos tóxicos digan, los últimos años han sido muy buenos para el universo de La Guerra de las Galaxias tanto en el mundo del ‘streaming’ como en los cómics, novelas y sí, en los videojuegos. En el último lustro hemos disfrutado de títulos increíbles como Jedi: Fallen Order, su secuela Jedi: Survivor, el divertido juego de Lego The Skywalker Saga y relanzamientos de muchos títulos clásicos. Ahora sumamos al listado la apuesta de Ubisoft llamada Star Wars Outlaws y en esta reseña les voy a decir qué pueden esperar de ella.

Este título es obra de Ubisoft Massive, conocidos principalmente por las entregas de la saga The Division. Desde su anuncio ha existido el temor de que sea otro juego de mundo abierto lleno de los clichés que identifican a series como Assassin’s Creed y Far Cry, pero puedo darles un parte de tranquilidad. Aunque sí comparte elementos con esos títulos, es un juego que logra evitar el tedio que suele causar este género gracias a una gran libertad de acción.

En Star Wars Outlaws controlamos a Kay Vess, una criminal de poca monta de los barrios pobres de Canto Bight. Desesperada por lograr el «golpe definitivo», acepta una misión para robarle al líder de una poderosa organización criminal y termina con un botín sobre su cabeza. Desesperada, comienza a trabajar para todos los carteles del bajo mundo buscando conseguir suficiente dinero y reuniendo un equipo perfecto para realizar un gran robo antes de que los cazarrecompensas la encuentren.

Buscando trabajo en una galaxia muy, muy lejana

Aunque parecería obvio comparar a este juego con las dos entregas desarrolladas por Respawn Entertainment (Fallen Order y Jedi Survivor), en realidad tiene mucho más en común con Star Wars Lego: The Skywalker Saga en su estructura. Una vez terminamos el primer acto del juego y tenemos acceso al viaje hiperespacial, podemos ir a cualquier a de los cuatro planetas principales para realizar misiones en el orden en que queramos.

Los planetas y sus orbitas son escenarios completamente abiertos que no nos ponen restricciones a la hora de explorarlos. Podemos montar en nuestro ‘speeder’ en cualquier momento y ver qué encontramos en sus rincones más secretos o dedicarnos a caminar por las calles de sus ciudades en busca de mesas de Sabacc, apuestas en las carreras de fathiers o de contactos con los carteles que nos den algo de trabajo.

Kay Vess es una criminal —una criminal con corazón de oro, como dicta el cliché— y por lo tanto no tiene problemas a la hora de robar, extorsionar, hacer trampas, transportar contrabando y disparar su blaster contra algunas cabezas. Vamos a realizar todo tipo de «inocentes trabajitos» para grupos como el cartel Hutt, los Pyke, Amanecer Carmesí y el Clan Ashiga para ganar dinero.

Además de los pagos, completar trabajos para estos grupos nos hace ganar reputación con ellos y gracias a ello ventajas como acceso libre a sus distritos en cada planeta, rebajas con los mercaderes que controlas e incluso nuevo equipo. Pero hacer un trabajo para un grupo puede hacernos perder reputación con otro y cuando no nos quieren podemos descubrir que no podemos caminar por algunas áreas sin que nos disparen y que algunas tiendas sorpresivamente aumentaron sus precios.

Este sistema es sinceramente excelente y se presta para algunas estrategias interesantes, alianzas y traiciones. ¿Tenemos que robar algo en el distrito Ashiga de Kijimi y nos cuesta mantener el sigilo? Podemos ganarnos su confianza para que nos dejen pasar sin problemas y luego «clavarles el cuchillo en la espalda».

Tengo un mal presentimiento sobre esto

La estructura del juego y la libertad que tenemos para explorar y hacer misiones cuando y cómo queramos son excelentes, pero las mecánicas de juego como tal dejan muecho que desear. Aunque disparar el blaster y noquear a un enemigo acercándonos por la espalda son actividades satisfactorias, no hay nada de originalidad a la hora de combatir o escondernos. De hecho, ignora muchas de las mejoras que han habido en estos géneros en los últimos años y se siente un poco anticuado, incluso torpe en ocasiones.

El único elemento «novedoso» que tiene en estos momentos es el uso de Nyx. El fiel compañero de Kay puede ser usado para distraer enemigos, activar mecanismos o traernos objetos. Es útil y a veces divertido, pero tampoco es nada original ni especial.

El combate espacial me gustó mucho más y he participado en algunos tiroteos realmente épicos, pero incluso estos se quedan por detrás de lo visto en el magnífico Star Wars Squadrons.

¿Qué nos queda entonces? La exploración. Esta tampoco resulta original, pero es el aspecto jugable que más he disfrutado de Star Wars Outlaws. La forma en que recorremos los escenarios abiertos cuando no estamos en el ‘speeder’ no es muy diferente a lo visto en los últimos Tomb Raider, Uncharted u Horizon, pero el ‘sabor de Star Wars‘ marca toda la diferencia. Cada planeta tiene docenas de tesoros ocultos que podemos descubrir simplemente recorriendo cada rincón como escuchando rumores o sobornando a ciertos personajes para que nos den su ubicación. Llegar a ellos puede requerir combates, sigilos o resolver algunos puzles, pero siempre son actividades variadas.

Hablando de actividades, el Sabacc se volvió uno de mis minijuegos favoritos de esta clase de títulos y recibir «información privilegiada» sobre las carreras de fathiers antes de apostar en ellas siempre es satisfactorio. Incluso a pesar de las mecánicas de juego «mediocres pero funcionales» y de la falta de originalidad en sus sistemas, no he dejado de divertirme con este título.

Desde mi punto de vista, los Jedi no existen

Siempre me alegra encontrar una historia de esta franquicia que se aleje de los Jedi y los Sith. No porque me desagraden, sino porque hay mucho más que explorar en este universo que no necesita siempre combates con sable de luz. Una trama de crimen sobre la formación de un grupo para hacer un gran robo encaja a la perfección en Star Wars y más cuando cuenta con un elenco tan carismático como este juego.

Kay Vess es una protagonista absolutamente perfecta y no me queda sino alabar la actuación de la venezolana Humberly González, capaz de transmitirle todo su carisma natural a esta ladrona. Su amistad con Nyx también es muy especial y un paso adelante sobre la también adorable relación entre Cal Kestis y su droide BD-1 en Jedi: Fallen Order y Survivor. Nyx es útil en casi todos los aspectos jugables de Star Wars Outlaws y el amor que siente por su compañera es palpable. Hay escenas opcionales de ambos comiendo juntos y son una maravilla incluso aunque tengan algunos QTE forzados en ellas.

Los demás personajes están bien. Algunos de los señores del crimen que conocemos resultan imponentes y Kay cuenta con algunos aliados interesantes como el droide exseparatista ND-5, pero todo el peso del juego cae sobre la excelente pareja protagonista.

Una perturbación en la calificación final

Esta reseña de Star Wars Outlaws no está finalizada y no tengo una calificación aún porque no he terminado el juego. Todavía me queda alrededor de un tercio de la aventura, muchos tesoros por encontrar y misiones que completar.

Vuelvan a GamerFocus en los próximos días para que encuentren la versión final del texto y la nota que le daré al juego. Por lo pronto puedo decirles que a pesar de los elementos mediocres o genéricos en su jugabilidad, es el juego de Star Wars que siempre he soñado, uno que me permite recorrer la galaxia a gusto y con libertad para hacer lo que quiero.

Reseña en desarrollo…

Esta reseña está hecha con una copia digital de Star Wars Outlaws para PlayStation 5 suministrada por Ubisoft. Este juego estará disponible para PS5, Xbox Series X|S y para PC (Ubisoft Store y Epic Games Store) desde el viernes 30 de agosto de 2024.