Star Wars: Squadrons – modos de juego, tipos de naves y mucho más

Estamos viviendo una nueva época de oro para los videojuegos de Star Wars. A pesar de sus problemas iniciales, Battlefront II cerró su ciclo con notables mejoras y una dedicada base de jugadores, Jedi: Fallen Order fue un éxito con la crítica que ya vendió más de 10 millones de copias, tenemos una versión remasterizada de Episode I Racer y no podemos esperar por el nuevo juego de LEGO que cubrirá las nueve películas de la saga Skywalker. Además, también estamos muy pendientes de la llegada de Star Wars: Squadrons.

¿Qué es Star Wars: Squadrons?

Este juego, cuya existencia se filtró en Microsoft Store poco antes del anuncio oficial, es un título de combates espaciales que seguramente hará las delicias de los fanáticos de juegos de la saga como Rogue Squadron o los aún más viejos X-Wing, TIE Fighter y X-Wing vs. TIE Fighter.

Star Wars: Squadrons está siendo desarrollado por EA Motive. Tendrá una campaña de historia y diferentes modos multijugador.

El primer tráiler hace gala de impresionantes gráficos supuestamente generados con el motor del juego. También muestra a algunos de los personajes y momentos de la campaña.

¿Star Wars: Squadrons formará parte de la continuidad oficial de la saga?

Es correcto. La campaña se desarrollará poco después de los eventos vistos en El Retorno del Jedi. El Emperador ha muerto y la segunda Estrella de la Muerte ha sido destruida, pero las fuerzas del Imperio siguen en pie. Participaremos de las últimas batallas de la guerra encarnando tanto al Escuadrón Vanguard de la Nueva República como al Escuadrón Titan del Imperio. A medida que avance la historia, alternaremos entre ellos para conocer ambos lados del conflicto.

La campaña de Star Wars: Battlefront II también se desarrolló en el mismo periodo de tiempo. ¿Será que sus historias serán complementarias? ¿Encontraremos por ahí a Iden Versio?

¿Veremos personajes conocidos de la saga?

Así es. Electronic Arts confirmó que veremos rostros familiares. Tomando en cuenta la época en que se desarrolla la historia, no sería raro que encontremos o escuchemos a Luke Skywalker, Han Solo, Leia Organa, Lando Calrissian o Chewbacca.

En uno de los tráileres del juego ya pudimos ver el primero de estos cameos: Hera Syndulla. La conocimos en la excelente serie animada Star Wars Rebels.

¿Qué modos de juego tendrá Star Wars: Squadrons?

Primero tenemos la Campaña para un solo jugador en la que podremos personalizar a nuestros pilotos, descubrir la historia y aprender a manejar todos los tipos de naves. Todo parece indicar que tendremos que superarla para poder jugar los modos multijugador.

El primero de los modos multijugador es Dogfight. Participaremos de combates espaciales simples de ‘cinco contra cinco’. Podremos personalizar nuestra nave con componentes y usar ‘trampas’ como campos de atracción, torretas y minas.

Pero el modo principal es Fleet Battle, el cual también se puede disfrutar en solitario. Estos son combates ‘cinco contra cinco’ de múltiples niveles en los que debemos trabajar en equipo para empujar el frente de combate, atacar o defender nuestras naves capitales y finalmente atacar o defender la nave insignia.

Es posible que hayan más modos de juego, pero no han sido revelados aún.

¿Qué naves manejaremos en Star Wars: Squadrons?

Antes de poder jugar en línea, tendremos que probar las ocho diferentes naves que tiene el juego. Estas se dividen en cuatro tipos y cada una tiene su versión del Imperio y de la Nueva República.

Las naves tipo Fighter son las más balanceadas, con buen poder de ataque, velocidad y maniobrabilidad.

Las nave tipo Interceptor se especializan en velocidad y son perfectas para alcanzar a los objetivos, tender emboscadas y salir rápidamente de un aprieto.

Las naves de Support no tienen buen ataque, pero aseguran que el resto del equipo se mantenga protegido y bien surtido.

Por último, los Bomber tienen el potencial de crear destrozos a gran escala. No tienen mucha velocidad, pero no la necesitan para dar el golpe de gracia.

Todas las naves se manejarán de forma similar y, aunque no se parezcan visualmente, la cabina mantendrá la misma información. No solo podremos cambiar la apariencia de nuestros pilotos —los cuales pueden pertenecer a las diversas especies del universo de Star Wars— sino que podremos pintar nuestras naves y decorar su interior.

¿Star Wars: Squadrons será compatible con realidad virtual?

Aunque se puede jugar del modo tradicional, todos los modos de juego serán compatibles con diferentes gafas de realidad virtual. No se ha revelado más información respecto a las plataformas soportadas.

¿Cuándo saldrá a la venta y para qué plataformas? ¿Tendrá juego cruzado?

Star Wars: Squadrons se pondrá a la venta el 2 de octubre de 2020. Estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC mediante Steam y Origin. Soportará juego cruzado (cross-play) desde el primer día entre todas estas plataformas. Incluso podremos jugar con personas que estén usando el modo de realidad virtual aunque nosotros no lo hagamos.

¿Tendrá microtransacciones y cajas de botín?

Electronic Arts ha insistido mucho en que el juego NO tendrá cajas de botín y que podremos obtener todos los elementos cosméticos jugando. Eso no significa que no vaya a tener microtransacciones para obtener más dinero del juego, pero no ha sido confirmado. También es posible que eventualmente anuncien DLCs de pago con nuevas campañas o modos de juego.

¿Cuáles son los requerimientos mínimos en PC?

Recomendado (sin RV) / mínimo (RV)

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 Procesador (AMD): Ryzen 3 3200G

Ryzen 3 3200G Procesador (Intel): Intel i7-7700

Intel i7-7700 Memoria: 16 GB

16 GB Tarjeta gráfica (AMD): Radeon RX 480 o equivalente

Radeon RX 480 o equivalente Tarjeta gráfica (Nvidia): GeForce GTX 1060 o equivalente

GeForce GTX 1060 o equivalente DirectX: 11

11 Requisitos de la conexión multijugador online: Conexión a internet a 512 Kbps o superior

Conexión a internet a 512 Kbps o superior Espacio en el disco duro: 30 GB

Mínimo (sin RV)

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 Procesador (AMD): Ryzen 3 1300X

Ryzen 3 1300X Procesador (Intel): Intel i5-7600

Intel i5-7600 Memoria: 8 GB

8 GB Tarjeta gráfica (AMD): Radeon HD 7850 o equivalente

Radeon HD 7850 o equivalente Tarjeta gráfica (Nvidia): GeForce GTX 660 o equivalente

GeForce GTX 660 o equivalente DirectX: 11

11 Requisitos de la conexión multijugador online: Conexión a internet a 512 Kbps o superior

Conexión a internet a 512 Kbps o superior Espacio en el disco duro: 30 GB

Recomendado (RV)

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 Procesador (AMD): Ryzen 3 3200G

Ryzen 3 3200G Procesador (Intel): Intel i7-7700

Intel i7-7700 Memoria: 16 GB

16 GB Tarjeta gráfica (AMD): Radeon RX 570 o equivalente

Radeon RX 570 o equivalente Tarjeta gráfica (Nvidia): GeForce GTX 1070 o equivalente

GeForce GTX 1070 o equivalente DirectX: 11

11 Requisitos de la conexión multijugador online: Conexión a internet a 512 Kbps o superior

Conexión a internet a 512 Kbps o superior Espacio en el disco duro: 30 GB

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información sobre el juego! Les recomendamos que lo agreguen a sus marcadores del navegador para que se mantengan informados.