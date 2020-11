Jugadores de Star Wars: The Old Republic rinden homenaje a David Prowse

El pasado sábado, 28 de noviembre, nos enteramos de una terrible noticia. El actor británico David Prowse, famoso por haber interpretado a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, falleció a sus 85 años.

Aunque no le puso la voz al personaje —ese honor perteneció al actor James Earl Jones— la imponente estatura y manierismos de Prowse ayudaron a convertir al Señor Oscuro de los Sith en uno de los más importantes iconos del cine y la cultura popular.

Su muerte no pasó desapercibida a los jugadores de The Old Republic, el MMO de Star Wars desarrollado por Bioware. En la noche del 29 de noviembre, cientos de jugadores se reunieron en la capital Sith de Dromund Kaas para rendir homenaje a David Prowse. Muchos de ellos se arrodillaron y, al menos la mayoría, mantuvo un minuto de silencio en honor al fallecido actor.

Pueden ver parte del homenaje a continuación, en un video publicado por el canal de YouTube Dark Jedi Order.

Además de interpretar a Darth Vader, Prowse también apareció en el filme de Stanley Kubrick La Naranja Mecánica y en series de ciencia ficción como Doctor Who y La Guía del Viajero Intergaláctico.

Via: Eurogamer

Fuente: Star Wars: The Old Republic