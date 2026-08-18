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Star Wars Zero Company: Electronic Arts presenta el tráiler final de su nuevo TRPG

Todo está listo para el lanzamiento de Star Wars Zero Company el próximo 27 de agosto en PlayStation 5, Xbox Series y PC, a través de Steam y Epic Games Store.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Electronic Arts, junto a los desarrolladoras Bit Reactor y Respawn Entertainment, han compartido el tráiler final de Star Wars Zero Company. Este título tiene programado su lanzamiento para el 27 de agosto. Las plataformas a las cuales llegará Star Wars Zero Company serán PlayStation 5, Xbox Series y PC, a través de Steam y Epic Games Store.

¿Qué sabemos de Star Wars Zero Company?

La historia de Star Wars Zero Company sigue a Hawks, un exoficial de la República que lidera a la unidad Zero Company. El escuadrón es reclutado para cumplir una operación de alto riesgo. Esta consiste en detener una amenaza emergente que promete consumir a la galaxia si no es detenida a tiempo.

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El juego combina la estrategia en la base de operaciones con la toma de decisiones en campos de batalla. Las elecciones del usuario modifican los resultados, garantizando que cada partida sea distinta. Para encarar las misiones e investigaciones, se conforma un equipo integrado por diversos arquetipos del universo de Star Wars. Estos van desde desde Jedis, Droids hasta Mandalorianos todos provistos de un arsenal de habilidades amplio y diverso.

Una vez ingresamos al campo de batalla, podemos conformar una escuadra de cuatro integrantes. Cada una de las unidades disponen en Star Wars Zero Company de puntos de acción para el movimiento o ataques. Además, cada unidad tiene especializaciones o clases (como asalto, tanque, médico, francotirador o explorador) y talentos pasivos o activos que se mejoran consumiendo puntos de enfoque. El combate introduce habilidades definitivas que requieren puntos de ventaja, los cuales se acumulan al infligir daño a las unidades enemigas. Además, el sistema de vínculos premia atacar en conjunto. Es así, que gracias a esto se puede desbloquear bonificaciones y sinergias. Sin embargo, las relaciones entre compañeros varían según las decisiones tomadas. En cuanto a las misiones, estas varían entre la eliminación total de enemigos, extracción de personajes, destrucción de objetivos y secuencias de infiltración.

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Vía: Gematsu

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