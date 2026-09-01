Star Wars Zero Company es un éxito, pero la mayoría de sus desarrolladores están «fuera de la oficina y sin recibir pagos»

El juego de estrategia Star Wars Zero Company ha demostrado ser exactamente lo que los amantes del género y de la franquicia creada por George Lucas estaban esperando. No solo fue muy bien recibido por la crítica —pueden leer nuestra reseña aquí— sino que se ha convertido en un éxito de ventas. Eso ha hecho aún más frustrante el conocer que la mayoría de sus desarrolladores llevan semanas de «licencia» sin recibir pago.

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De acuerdo a un reportaje de Stephen Totilo para su publicación Game File, El estudio Bit Reactor puso a la mayoría del estudio —hasta un 80% de acuerdo a algunos afectados— en «espera» desde unas semanas antes del lanzamiento, dejando a solo un pequeño grupo trabajando en la solución de ‘bugs’ durante el periodo del lanzamiento. Esta «espera» significa que no fueron despedidos, pero no pueden ir a trabajar porque no les están pagando.

Según un representante del estudio que habló con Game File, esta decisión vino de las mismas directivas de Bit Reactor (sugiriendo que la distribuidora Electronic Arts no tuvo nada que ver) y se debió a que literalmente no tenían dinero para mantener a los empleados. También aclararon que hicieron esto antes de que supiera que el juego se iba a convertir en un éxito y que pronto esperan tener de regreso a todos los empleados que pusieron de licencia con sus pagos restaurados, aunque algunos de los empleados con los que habló la publicación dudan que vayan a hacer eso con todos los afectados.

Esta noticia llega en medio de las revelaciones sobre un conflicto legal entre los cofundadores del estudio fundado en 2021. Alison Kelly, una de las cofundadoras, alega que fue sacada ilegalmente del contrato que tenía con el otro directivo del estudio, Greg Foertsch. Él, por su parte, dice que Kelly nunca fue dueña de parte de Bit Reactor. Es como parte de esta demanda que se llegaron a conocer los detalles sobre los empleados que estaban sin pago.

Star Wars Zero Company es un gran juego y los desarrolladores que lo conviertieron en la excelente obra que es merecen gozar de su éxito. Esperamos que todo esto se resuelva en favor de ellos.

Star Wars Zero Company está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.