Videojuegos

Star Wars Zero Company es un éxito, pero la mayoría de sus desarrolladores están «fuera de la oficina y sin recibir pagos»

Milagrosamente, la culpa no fue de EA esta vez.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

El juego de estrategia Star Wars Zero Company ha demostrado ser exactamente lo que los amantes del género y de la franquicia creada por George Lucas estaban esperando. No solo fue muy bien recibido por la crítica —pueden leer nuestra reseña aquí— sino que se ha convertido en un éxito de ventas. Eso ha hecho aún más frustrante el conocer que la mayoría de sus desarrolladores llevan semanas de «licencia» sin recibir pago.

De acuerdo a un reportaje de Stephen Totilo para su publicación Game File, El estudio Bit Reactor puso a la mayoría del estudio —hasta un 80% de acuerdo a algunos afectados— en «espera» desde unas semanas antes del lanzamiento, dejando a solo un pequeño grupo trabajando en la solución de ‘bugs’ durante el periodo del lanzamiento. Esta «espera» significa que no fueron despedidos, pero no pueden ir a trabajar porque no les están pagando.

- Publicidad -

Según un representante del estudio que habló con Game File, esta decisión vino de las mismas directivas de Bit Reactor (sugiriendo que la distribuidora Electronic Arts no tuvo nada que ver) y se debió a que literalmente no tenían dinero para mantener a los empleados. También aclararon que hicieron esto antes de que supiera que el juego se iba a convertir en un éxito y que pronto esperan tener de regreso a todos los empleados que pusieron de licencia con sus pagos restaurados, aunque algunos de los empleados con los que habló la publicación dudan que vayan a hacer eso con todos los afectados.

Esta noticia llega en medio de las revelaciones sobre un conflicto legal entre los cofundadores del estudio fundado en 2021. Alison Kelly, una de las cofundadoras, alega que fue sacada ilegalmente del contrato que tenía con el otro directivo del estudio, Greg Foertsch. Él, por su parte, dice que Kelly nunca fue dueña de parte de Bit Reactor. Es como parte de esta demanda que se llegaron a conocer los detalles sobre los empleados que estaban sin pago.

Star Wars Zero Company es un gran juego y los desarrolladores que lo conviertieron en la excelente obra que es merecen gozar de su éxito. Esperamos que todo esto se resuelva en favor de ellos.

Más sobre Star Wars

Star Wars Zero Company – Reseña (PC)
 Star Wars Zero Company – Reseña (PC)
Ya jugamos Star Wars Zero Company y estas son nuestras primeras impresiones del XCOM de la Guerra de las Galaxias
 Ya jugamos Star Wars Zero Company y estas…
El Mandaloriano y Grogu es tan decepcionante como El ascenso de Skywalker, pero por razones muy diferentes
 El Mandaloriano y Grogu es tan decepcionante como…
Estas serían las skins de Overwatch y Star Wars: La guerra de los clones que llegarán pronto a Fortnite
 Estas serían las skins de Overwatch y Star…
Ya había tenido colaboraciones con Star Wars antes, pero uno de los personajes más importantes de la saga no había llegado a Brawlhalla… hasta ahora
 Ya había tenido colaboraciones con Star Wars antes,…
Revelan accidentalmente la fecha de lanzamiento de Star Wars: Galactic Racer junto al contenido de la edición deluxe
 Revelan accidentalmente la fecha de lanzamiento de Star…

Star Wars Zero Company está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

Más de:
Star Wars Zero Company Star Wars Zero Company
Fecha, hora y cómo ver la presentación de Konami con los nuevos Silent Hill y Castlevania
LEGO Harry Potter Collection llevará su magia hasta Nintendo Switch 2
Cómo abrir la caja fuerte del apartamento en The Sinking City 2
Mapa y «novedades» de la temporada X de Fortnite OG
Captain Tsubasa: Dream Team, inicio, personajes y todo lo que sabemos sobre la colaboración con Zoids
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Fecha, hora y cómo ver la presentación de Konami con los nuevos Silent Hill y Castlevania
No hay comentarios

Lo último

Tamagotchi Ring es la nueva mascota virtual más pequeña de Bandai para 2027
Cultura POP
¿DLSS 5 para las GPU RTX 20 y 30? Estas son algunas impresiones
Tecnología
Nvidia lanza sus nuevos drivers Game Ready 616.56 y estas son las mejoras que traen para sus usuarios
Tecnología
Estos son los tres nuevos Espíritus que llegan a Fortnite a comienzos de septiembre
Videojuegos