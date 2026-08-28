Star Wars Zero Company – Reseña (PC)

Star Wars Zero Company es RPG táctico por turnos desarrollado por Bit Reactor, el cual se enfoca en el combate basado en escuadrones y en la gestión de personajes, tomando como referente directo las mecánicas de la franquicia XCOM. La obra sitúa al usuario al mando de un grupo de mercenarios que opera durante el periodo de las Guerras de los Clones, alejándose del caos de los grandes ejércitos de la República para mostrar un conflicto paralelo de menor escala, pero más oscuro y humano. Así que en nuestra reseña de Star Wars Zero Company, les contaremos todo lo que conocimos sobre el juego de Bit Reactor.

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Una historia alejada de lo habitual

La historia de Star Wars Zero Company se desarrolla justo al final de la Guerras de los Clones. Este es un periodo en el que la República y la Orden Jedi combaten contra las fuerzas Separatistas. El jugador asume el rol de Hawks, un antiguo oficial y soldado de la República marcado por una misión fallida que provocó la muerte de sus compañeros. Tras este acontecimiento, Hawks pasa a dirigir a la Compañía Zero, una banda de mercenarios que realiza trabajos por encargo para pagar una deuda.

A lo largo de una campaña que abarca entre treinta y cuarenta horas, nuestro grupo realiza todo tipo de misiones para la República debido a las recompensas financieras

La historia se complica cuando la República y una baronesa contratan a la Compañía Zero para investigar e intervenir en un conflicto secreto contra una secta. Esta organización está liderada por una mujer conocida como Fathom y su androide Typhoon usa a un escarabajo transmisor de una enfermedad llamada la Plaga de la Sombra, la cual provoca la muerte de quienes son infectados o bien les otorga capacidades especiales similares al uso de la Fuerza.

Una galaxia muy lejana, con una que otra cara conocida

Durante la aventura también podremos ver a personajes conocidos de la franquicia como Anakin Skywalker. Sin embargo, la historia de Star Wars Zero Company se torna predecible en diversos tramos, repitiendo encuentros contra algunos antagonistas y presentando discursos o monólogos muy similares. La narración se apoya principalmente en las interacciones y roces de la tripulación a bordo de su base de operaciones, Den. El equipo está conformado por tripulantes cuyas personalidades tienen marcadas diferencias ideológicas y antecedentes conflictivos, como el mandaloriano Cly, el soldado clon Trick, el francotirador umbarano Luco, la administradora exseparatista Runa y el alienígena Kabb.

Gracias a esto, el desarrollo de la historia incluye fricciones internas entre los tripulantes. Adicionalmente, en Star Wars Zero Company existe la posibilidad de que ciertos miembros fallezcan o abandonen la aventura de forma permanente debido a las mecánicas de muerte definitiva. No obstante, el flujo de diálogos y conversaciones con los tripulantes disminuye considerablemente a medida que avanza la segunda mitad del juego.

¿Cómo es la jugabilidad de Star Wars Zero Company?

La jugabilidad de Star Wars Zero Company se divide en dos fases: la exploración y gestión en la base, y el combate táctico sobre los escenarios. En el Den, el jugador controla a Hawks en tercera persona para interactuar con los miembros de la tripulación, revisar la mesa de operaciones de espionaje y gestionar la economía del grupo. esta presenta un equilibrio en el que el dinero ganado en los contratos debe distribuirse de forma estricta entre las mejoras de la nave, las modificaciones de armas en el mercado negro y la compra de equipamiento. Nuestro avatar, Hawks, se puede personalizar en género, aspecto visual, vestimenta y especie, permitiendo elegir entre varias opciones como zabrak, togruta, rodiano, twi’lek, humano o un soldado clon. Además de la tripulación principal, es posible reclutar mercenarios genéricos personalizados o crear droides para el combate.

Durante las misiones, la escuadra se limita habitualmente a cuatro integrantes. Cada personaje dispone de tres puntos de acción por turno para distribuir entre desplazamiento, ataques y uso de habilidades especiales. El desplazamiento abarca diferentes rangos de distancia según los puntos invertidos, mientras que las coberturas parciales o totales protegen a las unidades mediante porcentajes de probabilidad de acierto o fallo. Todo presentado de una manera amable y accesible para toda clase de jugador.

Variedad en clases y terrenos

En Star Wars Zero Company existen ocho clases de combate ajustables con un sistema de multiclase, el cual permite recuperar los puntos invertidos para reasignar especializaciones. Asimismo, ciertos personajes poseen habilidades exclusivas fijas; por ejemplo, la padawan Jedi Tel Rae utiliza empujones y tirones de la Fuerza, los mandalorianos emplean ataques con mochila cohete, los pistoleros acumulan ventajas por cada disparo exitoso, y los droides actúan como unidades de soporte restaurando puntos de acción e incrementando el uso de granadas y objetos consumibles.

Los mapas presentan un diseño estructurado en niveles con diferentes alturas, coberturas destructibles, peligros ambientales y zonas de caída. Los objetivos de las misiones incluyen la eliminación de enemigos, el rescate de rehenes, la recolección o destrucción de objetos y la evacuación antes de ser alcanzados por bombardeos. Entre los combates existen pequeños tramos de exploración. Un aspecto negativo —de cara a la experiencia del usuario— es que Star Wars Zero Company carece de la opción de guardar configuraciones predeterminadas de equipamiento, algo que es fundamental en este tipo de títulos, donde los jugadores pueden tener una configuración inicial predeterminada de cara a afrontar las misiones con su escuadra.

¿Contra quien luchamos en Star Wars Zero Company?

Las fuerzas hostiles en Star Wars Zero Company están conformadas por droides de combate y unidades especializadas. Los cultistas infectados por la Plaga de la Sombra desarrollan capacidades especiales a medida que sufren daños, obligando al jugador a elegir qué tipo de beneficio inhibitorio aplicar sobre ellos durante el transcurso de la campaña. Sin embargo, la variación en los objetivos de combate y las clases de enemigos tiende a volverse repetitiva pasadas las primeras 10 horas de juego.

Por otro lado, la inteligencia artificial enemiga aprovecha la ventaja numérica y el diseño del terreno. Las unidades enemigas suelen reaparecer o ubicarse a una distancia que dificulta el alcance en el primer turno, permitiéndoles ejecutar contraataques inmediatos. Además, los francotiradores hostiles poseen armas de largo alcance capaces de infligir daño preciso desde el extremo opuesto del escenario, y los refuerzos enemigos suelen aparecer en las rutas directas de extracción. Así que por el lado de la dificultad, la diversión está asegurada.

¿La música y los sonidos le hacen justicia?

En el apartado visual, la ambientación cuenta con entornos detallados tanto en las naves como en las estructuras de los asteroides. No obstante, el desempeño del juego presenta algunos fallos generales como caídas notables de fotogramas, cargas tardías de texturas, deformaciones accidentales en los modelos de los personajes y congelamientos del juego durante el turno del enemigo que pueden durar varios segundos. Estos fallos, si bien no son tan comunes, se presentaron durante varias ocasiones. Finalmente, Star Wars Zero Company cuenta con una banda sonora orquestal compuesta por arreglos de vientos y cuerdas inspirados directamente en las composiciones clásicas de la franquicia. Los efectos de sonido de los disparos de bláster, explosiones y habilidades especiales mantienen la identidad sonora habitual.

Reseña de Star Wars Zero Company hecha con una copia digital del juego para PC (Steam) provista por Electronic Arts.