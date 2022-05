Starcraft 2: guía de los órdenes de construcción más básicos para multijugador

Starcraft 2 fue lanzado en el año 2010, pero aunque hayan pasado ya 12 años, el juego sigue siendo tan vigente que todavía hay jugadores buscando órdenes de construcción para su modo multijugador. A veces encontrar información en español sobre Starcraft 2 y otros RTS tarda algo de tiempo, por lo que si buscas un orden de construcción básico bien sea para Terran, Zerg o Protoss, esta guía te ayudará.

Si no sabes qué son las órdenes de construcción de Starcraft 2 (o juegos como Age of Empires IV, por ejemplo), se trata de instrucciones básicas que debes seguir para llevar a cabo una estrategia. Aprenderse esto de memoria y seguir los pasos de forma mecánica es lo que te hará ganar muchas partidas al principio, ya que te dará ventaja económica y militar. Claro, la toma de decisiones en Starcraft 2 es importante, pero es algo que se debe seguir después de realizar las órdenes de construcción de forma correcta.

Starcraft 2: orden de construcción básico para Terran

Los Terran pueden ser considerados la raza más básica del juego, así que esta orden de construcción permitirá ayudar a defenderlos en un inicio y sacar provecho de su gran variedad de unidades con algo de tiempo. Sus trabajadores son los VCE, quienes deben permanecer en el sitio de construcción de un edificio hasta que terminen con el proceso.

Sin importar el orden de construcción para un Terran en Starcraft 2, siempre se necesita construcción un Depósito de Suministros en el primer minuto de partida.

14 de suministro: Depósito de suministros .

de suministro: . 16 de suministro: Cuarteles (con el mismo VCE que terminó el depósito).

Cualquier orden de construcción básico de Terran de Starcraft 2 señala hacer este tipo de «muro» con tus primeros edificios.

Todos los jugadores Terran suelen hacer un «muro» compuesto de dos Depósitos de Suministros y un Cuartel frente a la rampa de entrada a su primera base. Esto evita que molesten su economía de forma temprana. No hay problema con poder cruzar, pues los depósitos se pueden ocultar bajo tierra para dejar pasar unidades (es un proceso manual). El Cuartel debería tener siempre espacio en su esquina inferior derecha para poner su respectivo laboratorio.

16 de suministro: Refinería (sobre una fuente de gas vespeno).

de suministro: (sobre una fuente de gas vespeno). 18 de suministro: Enviar un VCE a la base del enemigo para explorar y saber qué está construyendo. Para iniciar, solo será necesario saber si tienen una expansión o no. En otras palabras, saber si construyeron una segunda base para recolectar minerales. Si hicieron esto, significa que se enfocarán (al menos en un inicio) en economía; de lo contrario, se sabe que jugarán muy agresivo.

de suministro: Enviar un a la base del enemigo para explorar y saber qué está construyendo. Para iniciar, solo será necesario saber si tienen una expansión o no. En otras palabras, saber si construyeron una segunda base para recolectar minerales. Si hicieron esto, significa que se enfocarán (al menos en un inicio) en economía; de lo contrario, se sabe que jugarán muy agresivo. 18 de de suministro (y Refinería terminada): Mover tres VCE a trabajar en la Refinería .

de de suministro (y Refinería terminada): Mover tres VCE a trabajar en la . 19 de suministro (y Cuarteles terminados): Marine.

Para estas alturas tu VCE explorador ya llegó a la base enemiga. Revisa la información que necesitas y hazlo devolver a tu base para que no muera.

20 de suministro: Construir Centro de Mando en la zona de minerales más cercana a tu primera base.

de suministro: Construir en la zona de minerales más cercana a tu primera base. 20 de suministro: Dentro de tu primer Centro de Mando, desarrolla «Centro Orbital«.

Tan pronto esté listo el Centro Orbital, este tendrá energía. Cada vez que haya suficiente energía, se debe lanzar un EMUL a los depósitos de minerales. Se trata de un robot de duración temporal que recoge minerales de forma rápida. Hay que aprovechar esta herramienta cada tanto.

El Centro de Mando encontraremos la opción de Centro Orbital, con la cual podremos llamar EMUL y lanzar escaneos.

21 de suministro: Reactor dentro de los Cuarteles. Esto nos permitirá crear el doble de Marines al tiempo.

de suministro: dentro de los Cuarteles. Esto nos permitirá crear el doble de Marines al tiempo. 21 de suministro: Depósito de Suministros que sirva para cerrar el «muro».

de suministro: que sirva para cerrar el «muro». 22 de suministro (y con 100 de gas vespeno): Fábrica .

de suministro (y con 100 de gas vespeno): . 23 de suministro: Búnker frente a la entrada del segundo Centro de Mando.

de suministro: frente a la entrada del segundo Centro de Mando. Reactor terminado: Crear Marine x2.

x2. 26 de suministro: Refinería .

de suministro: . 27 de suministro: Marine x2.

Cuando el Búnker esté terminado, mete tus Marines dentro de él. Será útil para defenderte por un rato. Tan pronto tu segundo Centro de Mando esté terminado, conviértelo en un Centro Orbital para hacer lo mismo que el primero: crear VCE y traer EMUL cuando haya energía.

En esta orden de construcción de Terran en Starcraft 2 es recomendable hacer un búnker para defenderse ante ataques tempranos.

29 de suministro: Mover tres VCE para trabajar directamente en la nueva Refinería .

de suministro: Mover tres VCE para trabajar directamente en la nueva . 30 de suministro (y Fábrica terminada): Construir Puerto Estelar . Hacer Tecnolab en la Fábrica.

de suministro (y Fábrica terminada): Construir . Hacer Tecnolab en la Fábrica. 30 de suministro: Marine x2.

Aunque tengas llenos los espacios del primer Centro de Mando, continúa haciendo VCE. Sin embargo, mándalos a los minerales de tu segundo Centro de Mando. Entre los dos llenarán los espacios muy rápidamente. Continúa haciendo Marines de a dos.

35 de suministro: Mina Viuda en la Fábrica.

de suministro: en la Fábrica. 38 de suministro: Depósito de Suministros . A partir de este, el mismo VCE deberá construir inmediatamente otro depósito y continuar así para no quedar bloqueados nunca por suministros.

de suministro: . A partir de este, el mismo VCE deberá construir inmediatamente otro depósito y continuar así para no quedar bloqueados nunca por suministros. 39 de suministro: Evamed en el Puerto Estelar. Esta nave curará tus tropas. Puedes reemplazar esta por un vikingo si crees que necesitas defensa aérea.

de suministro: en el Puerto Estelar. Esta nave curará tus tropas. Puedes reemplazar esta por un vikingo si crees que necesitas defensa aérea. 43 de suministro: Tanque de asedio en la Fábrica.

Es importante seguir construyendo Depósitos de Suministros. Hasta ahora construimos una fuerza para defendernos, pero necesitamos hacer unos pasos más si queremos atacar y derrotar al enemigo.

48 de suministro: Tomar dos VCE y construir dos Cuarteles pegados a la Fábrica y el Puerto Estelar.

de suministro: Tomar dos VCE y construir dos pegados a la Fábrica y el Puerto Estelar. 50 de suministro: Tecnolab dentro del Puerto Estelar.

Cualquier orden de construcción para Terran de Starcraft 2 te aconsejará ahorrar tiempo construyendo laboratorios con otros edificios y cambiándolos de lugar, pues estos pueden volar y desplazarse.

Cuando se termine de construir el tanque, vamos a mover la Fábrica (los edificios Terran pueden despegar y moverse, pero no sus laboratorios) a un lugar cercano y poner inmediatamente un nuevo Tecnolab. Necesitamos mover un Cuartel y hacerlo aterrizar donde estaba antes la Fábrica para tomar su Tecnolab. Repetiremos el mismo proceso con el Puerto Estelar, pero le pondremos un Reactor, no un Tecnolab. Con este proceso, ahorraremos tiempo y los Cuarteles que construimos tendrán sus Tecnolabs tan pronto terminen de ser construidos.

54 de suministro: Centro de Ingeniería .

de suministro: . Cuando el Tecnolab de la Fábrica esté listo: Un Tanque de Asedio .

. Cuando el Centro de Ingeniería esté listo: Desarrollar Armas de infantería nivel 1.

Desarrolla Estimpacks en un Tecnolab de Cuarteles. A partir de este punto solo tienes que seguir creando Marines, Tanques de Asedio y Evameds. Si no olvidamos hacer más Depósitos de Suministros, podremos tener un ejército numeroso y fuerte en poco tiempo. También se debe desarrollar Escudos de Combate en los Tecnolabs de los Cuarteles.

Resultado final con Marines, Tanques de Asedio y Evameds.

Hay que recordar que ‘Estimpacks’ es una habilidad activa que aumenta la velocidad de ataque de los Marines a cambio de una parte de sus puntos de vida y que los Tanques de Asedio golpean más fuerte en su modo asedio, en el cual son inmóviles.

Starcraft 2: orden de construcción básico para Zerg

Los Zerg son una raza cuyas unidades surgen a partir de larvas que se generan automáticamente desde los Larvarios. Esto les permite crear unidades sin ocupar tiempo de los edificios, pero por eso deben hacer un par de trucos para aumentar la cantidad de larvas y así su producción. Para aumentar su límite de suministro, necesitan crear Amos Supremos (su creación no ocupa espacio de suministro en sí). Sus trabajadores se llaman Zánganos y estos se convierten en sus edificios, por lo que desaparecen y pierden una unidad de suministro cuando construyen.

En esta orden de construcción de Zerg de Starcraft 2 vamos a retrasar un poco la creación de ejército para sacar una buena cantidad de cucarachas.

13 de suministro: Amo Supremo .

de suministro: . 16 de suministro: Larvario (expansión en el campo de minerales más cercano).

de suministro: (expansión en el campo de minerales más cercano). 18 de suministro: Extractor (encima de una fuente de gas vespeno).

de suministro: (encima de una fuente de gas vespeno). 17 de suministro: Estaque de Engendración .

de suministro: . 19 de suministro: Amo Supremo.

En este orden vamos a priorizar un poco la economía antes de atacar. Para esto, necesitamos enviar el primer Amo Supremo al segundo campo de minerales del enemigo. Esto es necesario para revisar si se están expandiendo como nosotros o no. Si tienen una segunda base, todo estará en orden; pero si no la tienen, es probable que jugarán agresivo y necesitaremos romper nuestro esquema para defendernos con otras tropas.

Si no juegan agresivo, podremos hacer nuestra expansión en el campo de minerales cercano. Envía el zángano cuando tengas 16 de suministro y 200 de minerales para que puedas construir tan pronto llegues.

19 de suministro: Reina x2 (una en cada Larvario).

de suministro: x2 (una en cada Larvario). 24 de suministro: Zerguezno x3 (salen dos de cada huevo, así que tendrás seis).

de suministro: x3 (salen dos de cada huevo, así que tendrás seis). 30 de suministro: Amo Supremo .

de suministro: . 30 de suministro: Reina (en el segundo Larvario)

de suministro: (en el segundo Larvario) 33 de suministro: Desarrollar ‘Guarida‘ en el primer Larvario. Esto se hace tan pronto se termine de crear la primera Reina.

Independientemente del orden de construcción para Zerg de Starcraft 2, se debe utilizar constantemente la habilidad de las reinas para generar más larvas.

Las Reinas servirán para utilizar ‘Engendrar Larvas’ en cada uno de los Larvarios de los que salieron. Hay que hacerlo constantemente para asegurar una producción acelerada de unidades. Tan pronto se terminen de crear las Reinas, convierte el primer Larvario en Guarida. La tercera Reina que crees úsala para utilizar ‘Engendrar Tumor de Talo’ en el camino entre tus dos Larvarios.

37 de suministro: Cámara de Evolución .

de suministro: . 37 de suministro: Madriguera de Cucarachas .

de suministro: . 40 de suministro: Amo Supremo .

de suministro: . 44 de suministro: Desarrollar Ataques Misiles Nivel 1 en la Cámara de Evolución.

de suministro: Desarrollar en la Cámara de Evolución. 52 de suministro: Extractor x2 (en las dos fuentes de gas vespeno del segundo Larvario).

de suministro: x2 (en las dos fuentes de gas vespeno del segundo Larvario). 50 de suministro: Amo supremo x2.

de suministro: x2. 50 de suministro: Desarrollar Reconstitución glial en la Madriguera de Cucarachas y crear Cucaracha x8.

En esta orden de construcción de Zerg de Starcraft 2 nuestra principal unidad serán las cucarachas.

Necesitarás construir la Cámara de Evolución y la Madriguera de Cucarachas cuando llegues a 37 de suministro. En ellas deberás desarrollar ‘Ataques misiles nivel 1‘ y ‘Reconstitución glial’. Sigue creando obreros hasta tener 41, sin contar los dos que debes gastar para construir los extractores de tu segundo Larvario.

Esta orden de construcción de Zerg de Starcraft 2 nos deja con una buena economía para lanzar constantemente cucarachas al enemigo.

Una vez logres esto, comienza a hacer Cucarachas en masa y enviarlas al enemigo. No olvides hacer constantemente Amos Supremos o no podrás continuar haciendo tropas y muy probablemente perderás la partida. Con esto, deberías poder ganar si un enemigo muy agresivo no cortó tu progreso.

Starcraft 2: orden de construcción básico para Protoss

Por último, en esta guía de órdenes de construcción de Starcraft 2, hablaremos de los Protoss. Esta es una raza que puede teletransportar a sus tropas y cuyos obreros, las Sondas, pueden iniciar la construcción de un edificio pero no necesitan quedarse construyendo o ser sacrificados, pues la operación se completa sola. Además, sus edificios necesitan ser alimentados de energía con los Pilones, estructuras que además aumentan el límite de suministros.

Esta orden de construcción básica de Protoss de Starcraft 2 nos permitirá asediar rápidamente al enemigo con Persecutores.

14 de suministro: Pilón .

de suministro: . 16 de suministro: Portal .

de suministro: . 16 de suministro: Cronoimpulso (habilidad especial del Nexo Protoss) para crear un par de Sondas. Esta habilidad se encuentra en la parte de abajo de las opciones del Nexo.

El Cronoimpulso aumenta la velocidad con la que trabaja un edificio. Esta habilidad consume energía del Nexo, la cual recuperará cada cierto tiempo. Para nuestra estrategia, la usaremos solo una vez sobre el mismo Nexo y las demás veces en la investigación de los Portales de Transposición.

Independientemente del orden de construcción para Protoss de Starcraft II, necesitamos utilizar el Cronoimpulso para aumentar la velocidad de creación de unidades o desarrollo de investigaciones.

17 de suministro: Asimilador (sobre lugar de gas vespeno).

de suministro: (sobre lugar de gas vespeno). 18 de suministro: Otro Asimilador (sobre lugar de gas vespeno).

de suministro: Otro (sobre lugar de gas vespeno). 19 de suministro: Portal .

de suministro: . 20 de suministro: Núcleo Cibernético .

de suministro: . 21-22 de suministro: Pilón .

de suministro: . 23 de suministro: Sonda adicional (aparte de los sitios de recolección de minerales y gas vespeno).

Esta Sonda irá hasta el otro extremo del mapa, cerca de la base del enemigo pero sin estar en su línea de visión. Puede ser en una posible tercera o cuarta zona de expansión, nunca en frente. La idea es no ser descubiertos.

En esta orden de construcción de Protoss para Starcraft 2 necesitarás separar una Sonda para crear un Pilón cerca de la base enemiga (pero no tan cerca).

23 de suministro (y cuando estén los dos portales y el Núcleo Cibernético): Persecutor x2.

27 de suministro: Desarrollar la tecnología de Portal de Transposición en el Núcleo Cibernético. Este desarrollo debe ser potenciado por el Cronoimpulso.

de suministro: Desarrollar la tecnología de en el Núcleo Cibernético. Este desarrollo debe ser potenciado por el Cronoimpulso. 31 de suministro: Otros dos Persecutores .

de suministro: Otros dos . 31 de suministro: Tomamos una de las Sondas de gas vespeno y construir otros dos Portales. También vamos a usar la Sonda que enviamos lejos. En el punto en el que está, creamos un Pilón.

Debemos parar la producción por un momento, pues ya tenemos la cantidad de Sondas necesarias. Debemos esperar hasta tener la tecnología de Portales de Transposición y los cuatro Portales listos para convertirlos. Lo ideal es poder manejarlos todo el tiempo, así que se recomienda tenerlos en un grupo de control (Ctrl + cualquier número).

Tienes que convertir tus Portales en Portales de Transposición.

Envía a tus Persecutores adelante y transforma tus Portales a Portales de Transposición. Crea Persecutores en los cuatro edificios y selecciona un lugar frente al Pilón del otro lado del mapa. Los soldados serán entrenados y aparecerán allá directamente.

En esta orden de construcción para Protoss de Starcraft 2, tendrás que transposicionar Persecutores al Pilón que se encuentra al otro lado del mapa para hacer un ataque sorpresa.

Sigue creando Persecutores, pero no olvides seguir construyendo Pilones para sustentar los suministros requeridos para tu producción. Con ocho Persecutores (y los siguientes que crees) será suficiente para poner en presión temprana al enemigo y sacar ventaja. Puedes complementar después dependiendo de lo que veas que cree el enemigo.

Resultado final.

Obviamente para escalar más allá en Starcraft 2 tendrás que adaptar tus estrategias según lo que haga el enemigo y aprender más órdenes de construcción. Sin embargo, puedes comenzar con estas opciones.

Esto fue todo por esta guía. Esperamos que estas órdenes de construcción de Starcraft 2 te hayan servido. Si logras perfeccionarlas, es posible que en el modo multijugador llegues a escalar al menos hasta oro.